Háborúra készülődik Európa egyik hatalma, mégis olyan alapvető problémák buktak ki, amely a totális kudarc felé mutat

Németország földrajzi elhelyezkedése és ipari kapacitása miatt kulcsszerepet játszana egy esetleges európai konfliktus katonai utánpótlásában. A legfontosabb probléma azonban, hogy a Bundeswehr egyedül nem képes ellátni ezt a feladatot, ezért a magánszektortól vár segítséget. Számítanak többek között a bremerhaveni rakodást végző BLG Logisticsra is.
A második világháború öröksége miatt Németországban a polgári és a katonai struktúrák élesen elkülönülnek. A Bundeswehr saját logisztikai parancsnoksággal rendelkezik, és a hadszíntérre közvetlenül kizárólag a hivatásos katonai állomány szállíthat felszerelést. Ez a szemlélet azonban hibás, hiszen olyan szűk keresztmetszeteket teremt, amely hatására akár késedelmessé válik a felvonulás is.
A polgári-katonai együttműködés előtt ugyanakkor komoly akadályok állnak. A Bundeswehr beszerzési ügynöksége (BAAINBw) nem tart fenn közvetlen kapcsolatot a vállalatokkal, a kommunikáció kizárólag a hivatalos beszerzési platformokon keresztül zajlik. Az úgynevezett Németországi Hadműveleti Terv, amely a magánszereplők honvédelmi szerepét körvonalazza, minősített dokumentum, így a logisztikai cégek csak a töredékét ismerhetik meg. Niels Beuck, a DSLV logisztikai szövetség igazgatóhelyettese szerint a vállalatoknak részletes adatokat kell szolgáltatniuk a járműparkjukról és a raktárkapacitásukról, cserébe viszont alig kapnak érdemi információt.
Ennek ellenére a magánszektor is igyekszik felkészülni. A 22 ezer alkalmazottat foglalkoztató Fiege logisztikai cég tavaly októberben önálló leányvállalatot hozott létre Celerox Logistics Solutions néven a katonai és a katasztrófavédelmi megbízások kezelésére.
Egyszerűen működési okokból nem akarunk páncélozott járművekhez való gumiabroncsokat gumimacik mellett raktározni
- mondta Michael Quaden, az új cég ügyvezetője, aki egyben a Bundeswehr tartalékos tisztje is.
A BLG szintén összeállította a krízishelyzetben mozgósítható kapacitásainak listáját. A vállalat több mint 70 képzett harckocsivezetőt, 1500 vasúti kocsit és hét belföldi terminált tudna a hadsereg rendelkezésére bocsátani. Mivel erre még nem létezik kialakított eljárásrend, a cég saját kezdeményezésre kereste fel a berlini minisztériumokat. Ott azonban hamar szembesültek azzal, hogy a honvédelmi tárca a kötött beszerzési eljárásokat részesíti előnyben a pragmatikus párbeszéddel szemben.
