Kerek-perec kijelentette a Pentagon: teljesen kifogytak, Európa évekre elfelejtheti az amerikai fegyvereket
Az Egyesült Államok több európai szövetségesét – köztük az Egyesült Királyságot, Lengyelországot, Litvániát és Észtországot – is figyelmeztette, hogy jelentős késésekre kell számítaniuk az amerikai fegyverszállítmányoknál, mivel az iráni háború súlyosan megterhelte Washington hadianyag-készleteit - írta meg a Financial Times.

A Financial Times kilenc, az ügyet ismerő forrásra hivatkozva számolt be arról, hogy a Pentagon több rakétarendszer esetében is komoly csúszásokról tájékoztatta az érintett országokat. A késések az Ukrajnában is alkalmazott HIMARS rakéta-sorozatvetőket, valamint a Raytheon és a norvég Kongsberg által közösen gyártott NASAMS légvédelmi rendszereket egyaránt érintik. Két forrás szerint már az

ázsiai szövetségeseknek szánt szállítmányok elhalasztásáról is egyeztetések folynak.

A csúszások fő oka, hogy az elmúlt két hónapban az iráni hadszíntéren felhasznált nagy mennyiségű lőszer és rakéta erősen megcsapolta az amerikai készleteket. A hiányok pótlására a hadsereg már más térségekből, többek között az indo-csendes-óceáni régióból is kénytelen volt fegyvereket átcsoportosítani. Az iráni konfliktus ugyanakkor felerősítette azokat az aggodalmakat is, hogy Washington rendelkezik-e elegendő hadianyaggal Kína elrettentésére egy esetleges tajvani válság esetén.

A kialakult helyzet különösen rossz hír Ukrajna számára. Egy magas rangú ukrán tisztviselő szerint az iráni háború kitörése óta folyamatosan késnek a Kijevbe tartó amerikai fegyverszállítmányok. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közlése alapján az utánpótlás akadozása miatt az is előfordult, hogy orosz rakétatámadások idején üresen álltak a Patriot-indítóállások.

Eltaláltak az ukránok egy lopakodó vadászbombázót, Kijev elutasította a tűzszüneti javaslatot - Híreink az ukrán frontról szombaton

Úgy néz ki, egész Oroszországban Ukrajnától rettegnek: szinte sehol nem lesz Győzelem Napi ünnepség

Filléres eszköz végzett a világ egyik legkorszerűbb harckocsijával - Ez pedig rámutat egy súlyos problémára

Az érintettek szerint Washington a késésekkel nem a szövetségeseit akarja megbüntetni, hanem valós készletgondokkal küzd.

A Pentagonnak most egy hosszú közel-keleti háborúra kell felkészülnie. Eközben kétségbeesetten próbálja megerősíteni az elrettentő erejét az indo-csendes-óceáni térségben

– nyilatkozta Tom Wright, a Brookings Intézet munkatársa és a Biden-kormányzat egykori tisztviselője. A szakember úgy fogalmazott, hogy Európának "fénysebességgel kell újjáépítenie a saját hadiipari bázisát".

Bár az amerikai védelmi vállalatok igyekeznek növelni a kritikus fegyverek, például a Patriot elfogórakéták gyártási kapacitását, a folyamat rendkívül lassú. Samuel Paparo tengernagy, az amerikai Indo-csendes-óceáni Parancsnokság vezetője szerint akár két évbe is telhet, mire a nagy hadiipari cégek elérik a készlethiányok kezeléséhez szükséges termelési szintet. Christopher Johnstone, a Pentagon egykori magas rangú tisztviselője úgy véli, hogy a jelenlegi helyzet lépéskényszerbe hozza Japánt, Dél-Koreát és más szövetségeseket. Arra ösztönözheti őket, hogy saját fejlesztésű vagy nem amerikai rendszerek felé forduljanak, még olyan területeken is, ahol az amerikai eszközök egyértelműen jobbak.

Kapcsolódó cikkünk

Eltaláltak az ukránok egy lopakodó vadászbombázót, Kijev elutasította a tűzszüneti javaslatot - Híreink az ukrán frontról szombaton

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

