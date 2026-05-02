Kerek-perec kijelentette a Pentagon: teljesen kifogytak, Európa évekre elfelejtheti az amerikai fegyvereket

A Financial Times kilenc, az ügyet ismerő forrásra hivatkozva számolt be arról, hogy a Pentagon több rakétarendszer esetében is komoly csúszásokról tájékoztatta az érintett országokat. A késések az Ukrajnában is alkalmazott HIMARS rakéta-sorozatvetőket, valamint a Raytheon és a norvég Kongsberg által közösen gyártott NASAMS légvédelmi rendszereket egyaránt érintik. Két forrás szerint már az

ázsiai szövetségeseknek szánt szállítmányok elhalasztásáról is egyeztetések folynak.

A csúszások fő oka, hogy az elmúlt két hónapban az iráni hadszíntéren felhasznált nagy mennyiségű lőszer és rakéta erősen megcsapolta az amerikai készleteket. A hiányok pótlására a hadsereg már más térségekből, többek között az indo-csendes-óceáni régióból is kénytelen volt fegyvereket átcsoportosítani. Az iráni konfliktus ugyanakkor felerősítette azokat az aggodalmakat is, hogy Washington rendelkezik-e elegendő hadianyaggal Kína elrettentésére egy esetleges tajvani válság esetén.

A kialakult helyzet különösen rossz hír Ukrajna számára. Egy magas rangú ukrán tisztviselő szerint az iráni háború kitörése óta folyamatosan késnek a Kijevbe tartó amerikai fegyverszállítmányok. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közlése alapján az utánpótlás akadozása miatt az is előfordult, hogy orosz rakétatámadások idején üresen álltak a Patriot-indítóállások.

Az érintettek szerint Washington a késésekkel nem a szövetségeseit akarja megbüntetni, hanem valós készletgondokkal küzd.

A Pentagonnak most egy hosszú közel-keleti háborúra kell felkészülnie. Eközben kétségbeesetten próbálja megerősíteni az elrettentő erejét az indo-csendes-óceáni térségben

– nyilatkozta Tom Wright, a Brookings Intézet munkatársa és a Biden-kormányzat egykori tisztviselője. A szakember úgy fogalmazott, hogy Európának "fénysebességgel kell újjáépítenie a saját hadiipari bázisát".

Bár az amerikai védelmi vállalatok igyekeznek növelni a kritikus fegyverek, például a Patriot elfogórakéták gyártási kapacitását, a folyamat rendkívül lassú. Samuel Paparo tengernagy, az amerikai Indo-csendes-óceáni Parancsnokság vezetője szerint akár két évbe is telhet, mire a nagy hadiipari cégek elérik a készlethiányok kezeléséhez szükséges termelési szintet. Christopher Johnstone, a Pentagon egykori magas rangú tisztviselője úgy véli, hogy a jelenlegi helyzet lépéskényszerbe hozza Japánt, Dél-Koreát és más szövetségeseket. Arra ösztönözheti őket, hogy saját fejlesztésű vagy nem amerikai rendszerek felé forduljanak, még olyan területeken is, ahol az amerikai eszközök egyértelműen jobbak.

