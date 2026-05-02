Megérkeztek a felvételek: pillanatok alatt megsemmisítették Oroszország ritkán látott, új büszkeségét
Az ukrán 151. dandár drónzászlóalja csapást mért az orosz hadsereg egyik ritka és modern tüzérségi eszközére, a 2Sz43 Malva önjáró lövegre. A támadás egy szélesebb ukrán csapássorozat részét képezte, amely orosz katonai és gazdasági infrastruktúrát célzott megszállt területeken és mélyen belül az oroszországi területeken – írja a Defence-UA.

A műveletről készült felvételt május 1-jén tették közzé a dandár hivatalos csatornáin, ami a beszámoló szerint ismét azt mutatja, hogy az ukrán drónegységek egyre hatékonyabban képesek nagy értékű orosz célpontokat támadni.

A Malva 2Sz43 egy modern orosz kerekes önjáró tüzérségi rendszer, amely a szovjet eredetű Mszta 2A64-es, 152 milliméteres tarackot ötvözi egy új fejlesztésű kerekes alvázzal. A konstrukció célja a lánctalpas rendszereknél nagyobb mobilitás és egyszerűbb gyárthatóság, ami illeszkedik ahhoz az orosz törekvéshez, hogy rugalmasabban bevethető tüzérségi platformokat állítsanak hadrendbe.

A rendszerből ugyanakkor továbbra is kevés van a fronton, ezért minden megerősített találat különösen figyelemre méltó.

A Malva legfeljebb 24,5 kilométeres távolságra képes célokat támadni, vagyis a közepes hatótávolságú tüzérségi rendszerek közé sorolható. A támadás egybeesik azzal az újabb ukrán csapássorozattal, amely május 1-jére virradóra orosz katonai és gazdasági infrastruktúrát célzott megszállt területeken és Oroszország mélyén, azzal a céllal, hogy gyengítse Moszkva háborús kapacitásait.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

