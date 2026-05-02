Megérkeztek a felvételek: pillanatok alatt megsemmisítették Oroszország ritkán látott, új büszkeségét

Az ukrán 151. dandár Északi Sas nevű pilóta nélküli rendszerekkel foglalkozó zászlóalja

csapást mért az orosz hadsereg egyik ritka és viszonylag új tüzérségi eszközére, a 2Sz43 Malva önjáró lövegre.

A műveletről készült felvételt május 1-jén tették közzé a dandár hivatalos csatornáin, ami a beszámoló szerint ismét azt mutatja, hogy az ukrán drónegységek egyre hatékonyabban képesek nagy értékű orosz célpontokat támadni.

A Malva 2Sz43 egy modern orosz kerekes önjáró tüzérségi rendszer, amely a szovjet eredetű Mszta 2A64-es, 152 milliméteres tarackot ötvözi egy új fejlesztésű kerekes alvázzal. A konstrukció célja a lánctalpas rendszereknél nagyobb mobilitás és egyszerűbb gyárthatóság, ami illeszkedik ahhoz az orosz törekvéshez, hogy rugalmasabban bevethető tüzérségi platformokat állítsanak hadrendbe.

A rendszerből ugyanakkor továbbra is kevés van a fronton, ezért minden megerősített találat különösen figyelemre méltó.

A Malva legfeljebb 24,5 kilométeres távolságra képes célokat támadni, vagyis a közepes hatótávolságú tüzérségi rendszerek közé sorolható. A támadás egybeesik azzal az újabb ukrán csapássorozattal, amely május 1-jére virradóra orosz katonai és gazdasági infrastruktúrát célzott megszállt területeken és Oroszország mélyén, azzal a céllal, hogy gyengítse Moszkva háborús kapacitásait.

