Meghozta a döntést Donald Trump: ezrével indulnak útnak az amerikai katonák, Európa ennek nem fog örülni

A hivatalos indoklás szerint a döntés a Pentagon által elvégzett alapos felülvizsgálat eredménye, ami az amerikai haderő európai elhelyezkedését tekintette át. A csapatkivonást a következő 6-12 hónapban hajtják végre – tette hozzá a szóvivő.
Németországban a tavaly decemberi hivatalos adatok szerint 36 ezer amerikai katona állomásozott,
aminél nagyobb külföldi állományt csak Japánban tart fenn az amerikai hadsereg.
A németországi csapatkivonásról szóló bejelentés ugyanakkor egybeesik Donald Trump amerikai elnök és Friedrich Merz német kancellár vitájával, ami az iráni konfliktus miatt alakult ki.
Donald Trump az elmúlt napokban helyezett kilátásba csapatcsökkentést Németországban, miután a német kancellár bírálta az amerikai műveletet Irán ellen.
Az elnök csütörtökön újságírói kérdésre válaszolva arról is beszélt, hogy Németország után Spanyolország, és Olaszország esetében is fontolóra veszik a csapatok csökkentését, mert a két dél-európai ország visszautasította a segítséget az iráni műveletben résztvevő amerikai katonai egységeknek repülőterek, illetve a légtér használatának megtagadásával.
Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images
