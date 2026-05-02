Szabályosan betonfalba ütközött az orosz terjeszkedés Ukrajnában: minden négyzetkilométer valóságos kínszenvedés

A DeepState számításai szerint az orosz erőknek átlagosan 36 rohamra van szükségük egyetlen négyzetkilométernyi terület elfoglalásához. Összehasonlításképpen: Kosztjantinivka elfoglalásához fél hónap folyamatos, megállás nélküli támadás kellene - ráadásul ehhez minden erőt ide kellene csoportosítani.

Az elfoglalt területek 36 százaléka a donyecki régióra esett, ami abszolút értékben 53 négyzetkilométert jelent. Ez közel a fele a márciusi adatnak, a decemberi csúcspontnak pedig alig a hatoda. A második helyen a szumi régió áll 30 százalékkal, ami 44 négyzetkilométert tesz ki. Ezt követi a Harkivi régió 22, majd a Zaporizzsjai régió 12 százalékkal. Eközben a Dnyipropetrovszki régióban az ukrán védelmi erők három hónap alatt 89 négyzetkilométerrel szorították vissza az orosz erőket.

The Russians occupied 672 sq. km of Ukrainian territory in the first quarter of 2026, according to Deep State war mapping service. That’s 20% less than 831 sq. km occupied during the same period last year. To give an idea about the scale, their gains are comparable with the… pic.twitter.com/Mb1sKsrzGY https://t.co/Mb1sKsrzGY — Leonid Ragozin (@leonidragozin) May 2, 2026

Clément Molin francia elemző szerint az orosz erők előrenyomulása több helyen is lényegében elakadt. Az orosz erők elsődleges célja, vagyis a Pokrovszk körüli helyzet feloldása, és az előrenyomulás Dobropillja felé egyelőre korlátolt sikereket eredményezett.

A város kelet felől történő megközelítése rendkívül nehéz a terep, valamint és a kiépített ukrán védelmi vonalak miatt. Emiatt az év eleje óta inkább Pokrovszktól nyugati irányba (Dobropilljától délkeletre) próbálnak terjeszkedni. A cél a település logisztikai csomóponti szerepének semlegesítése, és déli irányú elfoglalása.

Ez utóbbi elengedhetetlen feltétele a Kramatorszki erődrendszer bevételének.

There is one good reason for the failure to advance to Dobropilla this after the august 2024 breakthrough and it's mainly about terrain and logistics.Assaulting from the east has been difficult because of a well known "kill zone" and well established ukrainian defenses. pic.twitter.com/xepAxqxHVO https://t.co/xepAxqxHVO — Clément Molin (@clement_molin) May 1, 2026

Kosztjantinivka térségében az orosz csapatok a tél folyamán nagyszámú támadást indítottak, és lassan megvetik a lábukat a város szélén. (Ezek általában a legnagyobb véráldozattal járó harcok, mivel az ukránok nem vállalják a városostromokkal járó kölcsönös lemorzsolódást.) Tovább nehezíti az orosz előretörést, hogy az ukrán védelem még aktívan támaszkodik Csasziv Jarra, amelyet 2024 óta nem tudnak elfoglalni az orsozok.

The priority here is to take control of the white areas to threathen the only road leading to Drujkivka.Ukrainian resistance in Chasiv Yar has been a big problem (yellow circle) that they are trying to supress.I believe Russia will launch armoured assault on Drujkivka to help… pic.twitter.com/GOzkMYRGHe https://t.co/GOzkMYRGHe — Clément Molin (@clement_molin) May 1, 2026

A sziverszki frontszakaszon az orosz erők jelentős előrelépést értek el. Fő céljuk a Raj-Olekszandrivka feletti magaslatok elfoglalása, valamint Mikolajivka megtámadása. Ezzel közvetlenül fenyegethetik a szlovjanszki agglomerációt. Egy ilyen manőver elvágná a Limant ellátó útvonalakat, és súlyosan veszélyeztetné a Kramatorszkba irányuló ukrán logisztikát.

A francia elemző kiemelte, hogy ezúttal az ukrán védelem számára kedvező fejlemény, hogy a frissen kiépített erődrendszerek a főbb városok mögött húzódnak. Ez lehetővé teszi a rugalmas mélységi védelem fenntartását, továbbá esélyt ad arra, hogy elkerüljék a pokrovszki, bahmuti vagy avgyijivkai forgatókönyvek megismétlődését.

The battle for Donbas continues, the main battles are ahead. For the ukrainians, the fortifications they built are behind the main cities, which means they cannot rely on those for their frontal defenses.However, they will allow to avoid Pokrovsk, Bakhmut or Avdiivka… pic.twitter.com/uk9oTY046H https://t.co/uk9oTY046H — Clément Molin (@clement_molin) May 1, 2026

