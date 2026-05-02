  • Megjelenítés
Szabályosan betonfalba ütközött az orosz terjeszkedés Ukrajnában: minden négyzetkilométer valóságos kínszenvedés
Globál

Portfolio
Lassult az orosz erlőrenyomulás áprilisban, Putyin katonái nemcsak márciushoz képest, hanem a tavalyi év azonos időszakához képest is kevesebb területet tudtak elfoglalni. Eközben a rohamok száma a hivatalos statisztikák alapján 2,2 százalékkal még nőtt is. Mindez arra utal, hogy az orosz előrenyomulás hatékonysága tovább csökken a donbászi hadszíntéren - tudósított a DeepStateUA és a Clément Molin OSINT-elemző.

A DeepState számításai szerint az orosz erőknek átlagosan 36 rohamra van szükségük egyetlen négyzetkilométernyi terület elfoglalásához. Összehasonlításképpen: Kosztjantinivka elfoglalásához fél hónap folyamatos, megállás nélküli támadás kellene - ráadásul ehhez minden erőt ide kellene csoportosítani.

Az elfoglalt területek 36 százaléka a donyecki régióra esett, ami abszolút értékben 53 négyzetkilométert jelent. Ez közel a fele a márciusi adatnak, a decemberi csúcspontnak pedig alig a hatoda. A második helyen a szumi régió áll 30 százalékkal, ami 44 négyzetkilométert tesz ki. Ezt követi a Harkivi régió 22, majd a Zaporizzsjai régió 12 százalékkal. Eközben a Dnyipropetrovszki régióban az ukrán védelmi erők három hónap alatt 89 négyzetkilométerrel szorították vissza az orosz erőket.

Clément Molin francia elemző szerint az orosz erők előrenyomulása több helyen is lényegében elakadt. Az orosz erők elsődleges célja, vagyis a Pokrovszk körüli helyzet feloldása, és az előrenyomulás Dobropillja felé egyelőre korlátolt sikereket eredményezett.

Még több Globál

A város kelet felől történő megközelítése rendkívül nehéz a terep, valamint és a kiépített ukrán védelmi vonalak miatt. Emiatt az év eleje óta inkább Pokrovszktól nyugati irányba (Dobropilljától délkeletre) próbálnak terjeszkedni. A cél a település logisztikai csomóponti szerepének semlegesítése, és déli irányú elfoglalása.

Ez utóbbi elengedhetetlen feltétele a Kramatorszki erődrendszer bevételének.

Kosztjantinivka térségében az orosz csapatok a tél folyamán nagyszámú támadást indítottak, és lassan megvetik a lábukat a város szélén. (Ezek általában a legnagyobb véráldozattal járó harcok, mivel az ukránok nem vállalják a városostromokkal járó kölcsönös lemorzsolódást.) Tovább nehezíti az orosz előretörést, hogy az ukrán védelem még aktívan támaszkodik Csasziv Jarra, amelyet 2024 óta nem tudnak elfoglalni az orsozok.

A sziverszki frontszakaszon az orosz erők jelentős előrelépést értek el. Fő céljuk a Raj-Olekszandrivka feletti magaslatok elfoglalása, valamint Mikolajivka megtámadása. Ezzel közvetlenül fenyegethetik a szlovjanszki agglomerációt. Egy ilyen manőver elvágná a Limant ellátó útvonalakat, és súlyosan veszélyeztetné a Kramatorszkba irányuló ukrán logisztikát.

A francia elemző kiemelte, hogy ezúttal az ukrán védelem számára kedvező fejlemény, hogy a frissen kiépített erődrendszerek a főbb városok mögött húzódnak. Ez lehetővé teszi a rugalmas mélységi védelem fenntartását, továbbá esélyt ad arra, hogy elkerüljék a pokrovszki, bahmuti vagy avgyijivkai forgatókönyvek megismétlődését.

Kapcsolódó cikkünk

Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
