Trump kiadta a parancsot több ezer Európában állomásozó katonának – indul az exódus
A Pentagon mintegy 5000 amerikai katonát von ki Németországból a következő hat–tizenkét hónapban, miután nyilvános vita alakult ki Donald Trump amerikai elnök és Friedrich Merz német kancellár között az Egyesült Államok iráni háborús szerepvállalása miatt – közölte a Financial Times.

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter egy európai haderő-telepítési felülvizsgálat után rendelte el a lépést, hogy kivonjak a német bázisokról 5000 amerikai katonát – jelentette be a döntést Sean Parnell, a Pentagon vezető szóvivője.

Németország jelenleg az amerikai katonai jelenlét egyik legfontosabb európai központja, több nagy amerikai támaszponttal és parancsnoksággal.

A lap szerint az iráni konfliktus jelentősen megterhelte a transzatlanti kapcsolatokat, mivel Trump azzal vádolja az európai szövetségeseket, hogy nem támogatják eléggé az amerikai–izraeli háborús erőfeszítést. Európában eközben az energiaárak emelkedése miatt egyre erősebb az a bírálat, hogy a kontinens súlyos gazdasági árat fizet egy olyan konfliktusért, amelyet több fontos amerikai szövetséges sem támogatott.

Németországban a gazdasági következmények belpolitikai válsággá mélyültek, a feszültségek pedig a Financial Times szerint még a tavalyi kereskedelmi vitáknál is élesebben vetik fel egy tartós stratégiai törés lehetőségét az Egyesült Államok és Európa között.

A közvetlen előzmény az volt, hogy Merz hétfőn arról beszélt:

az Egyesült Államokat megalázza Irán, Washington pedig stratégia nélkül lépett be a konfliktusba, és a tárgyalásokban sincs meggyőző stratégiája.

Trump erre válaszul csütörtökön felülvizsgálatot indított a németországi amerikai csapatlétszámról, majd közösségi oldalán azt írta, hogy Merznek inkább az orosz–ukrán háború lezárásával és Németország problémáinak megoldásával kellene foglalkoznia. Az amerikai elnök újságíróknak azt is mondta, hogy Merz „szörnyű munkát” végez, és bevándorlási, energiaügyi, valamint más belső problémákkal küzd.

A Financial Times emlékeztetett, hogy Németországban körülbelül 36 400 amerikai katona állomásozik, Európában összesen mintegy 80 ezer.

Stuttgartban működik az Európai Parancsnokság és az Afrikai Parancsnokság központja, Németországban található a ramsteini légibázis és a landstuhli katonai kórház is. Trump közben Olaszországból és Spanyolországból is csapatkivonást helyezett kilátásba, amiért szerinte ezek az országok sem segítik megfelelően az amerikai–izraeli háborús erőfeszítést.

A NATO azt közölte, hogy egyeztet az Egyesült Államokkal a bejelentés részleteiről, Boris Pistorius német védelmi miniszter pedig azt mondta, az amerikai jelenlét Németország és az Egyesült Államok érdeke is, ugyanakkor a döntés megerősíti, hogy Európának nagyobb felelősséget kell vállalnia saját biztonságáért.

Címlapkép: Egy német és egy amerikai katonatiszt beszélget egy C-UAS-rendszerrel (pilóta nélküli légi járművek elleni védelmi rendszer) felszerelt amerikai katonai jármű előtt. A fotó forrása: NATO/Michael Linennen.

