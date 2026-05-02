Szamarában, a Kujbisev téren már május 1-jén elkezdték elbontani a korábban felállított színpadot és a lelátókat. Vjacseszlav Fedoriscsev kormányzó biztonsági okokkal indokolta a rendezvény formátumának megváltoztatását.
A Krasznodari határterület kormányzója, Venyiamin Kondratyjev a megyeszékhelyen teljesen lemondta a katonai díszszemlét a "Halhatatlan Ezred" felvonulást pedig csak online formátumban tartják meg. Hasonló döntés született Kalinyingrádban is, ahol több helyi lap beszámolója szerint a katonaság már leállította az előkészületeket.
Szentpéterváron megtartják ugyan a parádét, de komolyabb haditechnikai eszközök nélkül. Még a hagyományos T–34-es harckocsit sem vonultatják fel. A Fontanka.ru értesülései szerint az eseményen kizárólag a katonai akadémiák hallgatói, hivatásos katonák nem.
Csuvasföld vezetője, Oleg Nyikolajev a díszszemle mellett az ünnepi tűzijátékot, valamint a Halhatatlan Ezred hagyományos, utcai felvonulását is törölte. A Kalugai terület kormányzója, Vlagyiszlav Sapsa szintén lemondta a tömegrendezvényeket és a tűzijátékokat. A tilalom alól egyedül Malojaroszlavec és Kozelszk városa mentesült.
Maga Moszkva is visszafogottabb formátumban készül a május 9-i parádéra, miközben Oroszország tűzszünetet kért az ünnep idejére.
Úgy néz ki, egész Oroszországban Ukrajnától rettegnek: szinte sehol nem lesz Győzelem Napi ünnepség
Sorra mondják le a rendezvényeket.
