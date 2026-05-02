Globál

Úgy néz ki, egész Oroszországban Ukrajnától rettegnek: szinte sehol nem lesz Győzelem Napi ünnepség

Számos orosz városban törölték vagy jelentősen korlátozták a május 9-i katonai díszszemléket az ukrán dróncsapások fenyegetése miatt, legalábbis erre utalnak regionális kormányzók friss nyilatkozatai és a helyi sajtóhírek - számolt be a Militarnyi.

Szamarában, a Kujbisev téren már május 1-jén elkezdték elbontani a korábban felállított színpadot és a lelátókat. Vjacseszlav Fedoriscsev kormányzó biztonsági okokkal indokolta a rendezvény formátumának megváltoztatását.

A Krasznodari határterület kormányzója, Venyiamin Kondratyjev a megyeszékhelyen teljesen lemondta a katonai díszszemlét a "Halhatatlan Ezred" felvonulást pedig csak online formátumban tartják meg. Hasonló döntés született Kalinyingrádban is, ahol több helyi lap beszámolója szerint a katonaság már leállította az előkészületeket.

Szentpéterváron megtartják ugyan a parádét, de komolyabb haditechnikai eszközök nélkül. Még a hagyományos T–34-es harckocsit sem vonultatják fel. A Fontanka.ru értesülései szerint az eseményen kizárólag a katonai akadémiák hallgatói, hivatásos katonák nem.

Csuvasföld vezetője, Oleg Nyikolajev a díszszemle mellett az ünnepi tűzijátékot, valamint a Halhatatlan Ezred hagyományos, utcai felvonulását is törölte. A Kalugai terület kormányzója, Vlagyiszlav Sapsa szintén lemondta a tömegrendezvényeket és a tűzijátékokat. A tilalom alól egyedül Malojaroszlavec és Kozelszk városa mentesült.

Eltaláltak az ukránok egy lopakodó vadászbombázót, Kijev elutasította a tűzszüneti javaslatot - Híreink az ukrán frontról szombaton

Kerek-perec kijelentette a Pentagon: teljesen kifogytak, Európa évekre elfelejtheti az amerikai fegyvereket

Filléres eszköz végzett a világ egyik legkorszerűbb harckocsijával - Ez pedig rámutat egy súlyos problémára

Maga Moszkva is visszafogottabb formátumban készül a május 9-i parádéra, miközben Oroszország tűzszünetet kért az ünnep idejére.

Elmagyarázta a Kreml, miért nem lesznek tankok a győzelmi napi parádén

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ez is érdekelhet
A milliárdosok játszótere, amibe bárki beszállhat hamarosan a magyar tőzsdén
Meghozta a döntést Donald Trump: ezrével indulnak útnak az amerikai katonák, Európa ennek nem fog örülni
Bejelentette az orosz vezető: új elit került a hadsereg élére - Most már ők Oroszország legjobbjai
