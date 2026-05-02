Újabb hadseregreform Ukrajnában, Kijev elutasította a tűzszüneti javaslatot - Híreink az ukrán frontról szombaton
Újabb hadseregreform Ukrajnában, Kijev elutasította a tűzszüneti javaslatot - Híreink az ukrán frontról szombaton

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök júniusban induló, átfogó hadseregreformot jelentett be, amelynek középpontjában a katonák illetményének emelése, a szerződéses szolgálati rendszer megerősítése és a régóta frontszolgálatot teljesítők fokozatos leszerelésének mérlegelése áll. Eközben Andrij Szibiha külügyminiszter manipulációnak minősítette Oroszország május 9-i tűzszüneti ajánlatát, állítva, hogy Kijev hivatalos javaslatot nem is kapott. Joschka Fischer, egykori német külügyminiszter szerint Trump második elnöksége alatt az amerikai európai szerepvállalás erodálódik, és Európa történelmi léptékű kényszer elé kerül: saját biztonsági és politikai felelősségét önállóbban kell megszerveznie.  
  • Volodimir Zelenszkij júniusban induló hadseregreformot hirdetett, illetményemeléssel, a szerződéses szolgálat megerősítésével és a tartós frontszolgálat miatti leszerelési opciók vizsgálatával.
  • Andrij Szibiha szerint az orosz május 9-i tűzszüneti felvetés manipuláció, amely főként az Egyesült Államok jóindulatának megnyerését célozza, miközben Kijev hivatalos ajánlatot nem kapott.
  • Fischer úgy látja, a transzatlanti biztonsági rend megrendül, és Európa „poszt-amerikai” korszakba léphet, ahol a vezető szerep súlya Németországra és Franciaországra hárul.
