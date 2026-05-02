Váratlan fordulat a bíróságon: óriási győzelmet arattak az abortusz ellenzői az Egyesült Államokban

A New Orleans-i székhelyű bíróság egyhangúlag döntött pénteken a kérdésről, és ezzel az abortusz egyik leggyakrabban igénybe vett módszeréhez való hozzáférést korlátozta, felülírva a szövetségi Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) szabályozását, amely lehetővé tette az orvos által felírt tabletták postai kézbesítését is.
Jelentős győzelmet jelent ez az abortusz ellenzőinek,
akik úgy vélik: az online felírt abortusztablettákkal meg lehet kerülni az egyes államokban hatályos korlátozásokat.
A fellebbviteli bíróság határozata azonnal hatályos az Egyesült Államok valamennyi szövetségi államában, még azokban is, ahol egyébként nincsenek szigorú korlátozások a művi terhességmegszakítások eljárására. A döntést várhatóan megtámadják a legfelsőbb bíróságon, a mifepriszton egyik gyártója, a Danco Laboratories máris kérvényezte, hogy a fellebbezések elbírálása idejére a legfelsőbb bíróság függessze fel a fellebbviteli bíróság határozatának végrehajtását.
A mifepriszton tabletta használatát 2000-ben nyilvánították a korai terhességek művi megszakításának biztonságos és hatékony módszerének az Egyesült Államokban. Általában egy második, mizoprosztol nevű tablettával kombinálva alkalmazzák, amire ugyan nem vonatkozik a New Orleans-i bíróság döntése, de önmagában nem is kellően hatékony.
Felmérések szerint az Egyesült Államokban elvégzett abortuszok többsége gyógyszeres úton történik. Minden negyedik terhességmegszakításra online írják fel a szükséges tablettákat. Sokak szerint ez lehet az oka annak, hogy nem csökkent az abortuszok száma azóta, hogy 2022-ben az amerikai legfelsőbb bíróság érvénytelenítette a Roe kontra Wade döntést, amely alkotmányellenesnek nyilvánította 1973-ban az abortuszjog korlátozását.
Címlapkép: Az abortuszhoz fűződő jog támogatói tiltakoznak a Séta az Életért (March For Life) elnevezésű, évente megrendezett abortuszellenes tüntetés megrendezése ellen Washingtonban 2024. január 19-én. Az amerikai legfelsőbb bíróság 2022 júniusában a Roe v. Wade ügyben 1973-ban hozott ítéletét megváltoztatva eltörölte az abortuszhoz fűződő szövetségi jogot, és a tagállamok hatáskörébe utalta a kérdés törvényi szabályozását. Forrása: MTI/EPA/Will Oliver
