A Balti-tengeren támad Ukrajna, visszavonulót fújt az USA - Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap
Ukrán drónok támadták meg vasárnap az oroszországi Primorszk balti-tengeri kikötőjét, felgyújtva azt - közölte Alekszandr Drozdenko helyi kormányzó a Telegramon. Zelenszkij szerint az általuk megtámadott árnyékflotta többet nem tud olajat szállítani. Az oroszok Dél-Ukrajnát, benne Odessza városát lőtték, több civil áldozatról is hírek érkeztek. Vasárnapi híreink az orosz-ukrán háborúról.
Megszólalt az amerikaiak nagyágyúja: tanulni kellene Ukrajnától, mert tudnak valamit, amit az USA nem

Kurt Volker, az Egyesült Államok volt ukrajnai különmegbízottja szerint sürgősen integrálni kell Ukrajna modern, költséghatékony hadviselési tapasztalatait az amerikai védelmi stratégiába. A szakember úgy véli, hogy a hagyományos, rendkívül drága nyugati fegyverrendszerek kizárólagos használata hosszú távon fenntarthatatlan az egyre elterjedtebb, olcsó, de hatékony dróntechnológiákkal szemben - számolt be az Ukrinform.

A Balti-tengeren támadott Ukrajna, itt az oroszok verziója a történtekről

Tüzet okozott Primorszk balti-tengeri kikötővárosban az éjszakai ukrán dróntámadás, a lángokat eloltották, olajtermékek nem ömlöttek ki - közölte Alekszandr Drozgyenko, Leningrád megye kormányzója vasárnap a Max messengeren.

Ukrajna déli részét támadják az oroszok, újabb háborús bűnökről beszél Odessza parancsnoka

Orosz dróntámadás érte Ukrajna déli térségét vasárnapra virradóra, aminek következtében egy ember meghalt - közölték a helyi hatóságok.

Civil járműveket és mentőautót támadtak meg az oroszok

Az orosz erők vasárnap reggel civil járműveket támadtak Herszon Dnyiprovszkij kerületében. A csapás következtében egy ember meghalt, négyen megsebesültek, és egy mentőautó is találatot kapott - közölte az Ukrainska Pravda.

4955 fő lépett be Ukrajnából Magyarországra

Magyarország területére 2026. május 2-án 0 óra és 24 óra között az ukrán-magyar határszakaszon 4955 fő lépett be. A beléptetettek közül a rendőrség 11 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Ezen időtartamon belül kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében. (MTI)

Zelenszkij: orosz olajtankereket támadott meg Ukrajna, többé nem szállíthatnak olajat

Orosz olajtankereket támadott meg Ukrajna, többé nem szállíthatnak ezek a hajók olajat - közölte az ukrán elnök.

Ukrán drónok támadták meg Primorszk balti-tengeri kikötőjét

Ukrán drónok támadták meg vasárnap az oroszországi Primorszk balti-tengeri kikötőjét, felgyújtva azt - közölte Alekszandr Drozdenko helyi kormányzó a Telegram üzenetküldő alkalmazáson - írja a Reuters. Elmondása szerint több mint 60 drónt lőttek le az éjszaka folyamán Oroszország északnyugati, leningrádi területe felett. A jelenős olajexportáló telephelynek számító Primorszkelleni támadást követően nem történt olajszivárgás, és a tüzet is eloltották - tette hozzá.

Megtámadták az ukránok Primorszk kikötőjét, visszavonulót fújt az USA - Híreink az ukrán frontról vasárnap

Szombati híreink összefoglalója:

  • Ukrán drónok találtak el orosz Szu–57-es és Szu–34-es harci repülőgépeket a cseljabinszki területen fekvő Sagol katonai repülőtéren. A támadás tényét az ukrán vezérkar is megerősítette.
  • Fegyveres lázadók vették át az ellenőrzést Mali északi részének több stratégiai fontosságú pontja felett. Az offenzíva visszavonulásra kényszerítette a kormányerőket és orosz szövetségeseiket.
  • Németország 1,35 milliárd eurós fejlesztésbe kezd az Északi-tenger partján fekvő Bremerhaven kikötőjében. A cél, hogy az eredetileg autóexportra tervezett létesítmény katonai eszközök, köztük 60 tonnás Leopard harckocsik szállítására is alkalmas legyen, Berlin a magánszektort is bevonná.
  • Az Egyesült Államok több európai szövetségesét is figyelmeztette, hogy jelentős késésekre kell számítaniuk az amerikai fegyverszállítmányoknál, mivel az iráni háború súlyosan megterhelte Washington hadianyag-készleteit.
  • Számos orosz városban törölték vagy jelentősen korlátozták a május 9-i katonai díszszemléket az ukrán dróncsapások fenyegetése miatt, legalábbis erre utalnak regionális kormányzók friss nyilatkozatai és a helyi sajtóhírek.
  • Lassult az orosz erlőrenyomulás áprilisban, Putyin katonái nemcsak márciushoz képest, hanem a tavalyi év azonos időszakához képest is kevesebb területet tudtak elfoglalni. Eközben a rohamok száma a hivatalos statisztikák alapján 2,2 százalékkal még nőtt is. Mindez arra utal, hogy az orosz előrenyomulás hatékonysága tovább csökken a donbászi hadszíntéren.
  • Eloltották a tüzet az oroszországi Tuapsze fekete-tengeri kikötőjének tengeri terminálján, miután pénteken újabb támadás érte a térséget – a lángok megfékezésében mintegy 130 ember és több mint 40 technikai eszköz vett részt.
  • Az ukrán 151. dandár drónzászlóalja csapást mért az orosz hadsereg egyik ritka és modern tüzérségi eszközére, a 2Sz43 Malva önjáró lövegre. A támadás egy szélesebb ukrán csapássorozat részét képezte.
  • A Pentagon bejelentette, hogy kivon ötezer amerikai katonát Németországból, emellett törli egy nagy hatótávolságú rakétaegység korábban tervezett telepítését. A döntés éles reakciókat váltott ki.
Eltaláltak az ukránok egy lopakodó vadászbombázót, elmaradnak a Győzelem Napi rendezvények Oroszországban - Híreink az ukrán frontról szombaton

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök júniusban induló, átfogó hadseregreformot jelentett be, amelynek középpontjában a katonák illetményének emelése, a szerződéses szolgálati rendszer megerősítése és a régóta frontszolgálatot teljesítők fokozatos leszerelésének mérlegelése áll. Eközben Andrij Szibiha külügyminiszter manipulációnak minősítette Oroszország május 9-i tűzszüneti ajánlatát, állítva, hogy Kijev hivatalos javaslatot nem is kapott. Joschka Fischer, egykori német külügyminiszter szerint Trump második elnöksége alatt az amerikai európai szerepvállalás erodálódik, és Európa történelmi léptékű kényszer elé kerül: saját biztonsági és politikai felelősségét önállóbban kell megszerveznie.

