A Balti-tengeren támadott Ukrajna, itt az oroszok verziója a történtekről
MTI
Tüzet okozott Primorszk balti-tengeri kikötővárosban az éjszakai ukrán dróntámadás, a lángokat eloltották, olajtermékek nem ömlöttek ki - közölte Alekszandr Drozgyenko, Leningrád megye kormányzója vasárnap a Max messengeren.

Drozgyenko szerint az általa irányított régiót több mint hatvan pilóta nélküli repülőszerkezet támadta, a csapás fő célpontja Primorszk kereskedelmi kikötője volt. A támadás miatt 40 járat indítását tartóztatták fel Szentpétervár pulkovói repülőterén.

Az orosz védelmi minisztérium szerint

az éjszaka a légvédelem 15 régió felett 334 ukrán drónt lőtt le.

Korlátozták az utasszállító repülőgépek indítását és fogadását a moszkvai repülőtereken is. Az orosz főváros mozgáskörzetéhez tartozó Csernyevo községben pilóta nélküli repülőszerkezet egy 77 éves férfi halálát okozta.

A szmolenszki régióban két felnőtt és egy gyermek megsérült, amikor drón roncsai csapódtak egy többlakásos házra.

Szmolenszk megye légterében 21 pilóta nélküli repülőszerkezetet lőttek le.

A tuaszpszei fekete-tengeri olajterminálon szombatra sikerült elfojtani a pénteki ukrán dróntámadás okozta újabb tüzet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

