A Balti-tengeren támadott Ukrajna, itt az oroszok verziója a történtekről

Drozgyenko szerint az általa irányított régiót több mint hatvan pilóta nélküli repülőszerkezet támadta, a csapás fő célpontja Primorszk kereskedelmi kikötője volt. A támadás miatt 40 járat indítását tartóztatták fel Szentpétervár pulkovói repülőterén.
Az orosz védelmi minisztérium szerint
az éjszaka a légvédelem 15 régió felett 334 ukrán drónt lőtt le.
Korlátozták az utasszállító repülőgépek indítását és fogadását a moszkvai repülőtereken is. Az orosz főváros mozgáskörzetéhez tartozó Csernyevo községben pilóta nélküli repülőszerkezet egy 77 éves férfi halálát okozta.
A szmolenszki régióban két felnőtt és egy gyermek megsérült, amikor drón roncsai csapódtak egy többlakásos házra.
Szmolenszk megye légterében 21 pilóta nélküli repülőszerkezetet lőttek le.
A tuaszpszei fekete-tengeri olajterminálon szombatra sikerült elfojtani a pénteki ukrán dróntámadás okozta újabb tüzet.
