Civil járműveket és mentőautót támadtak meg az oroszok
Az orosz erők vasárnap reggel civil járműveket támadtak Herszon Dnyiprovszkij kerületében. A csapás következtében egy ember meghalt, négyen megsebesültek, és egy mentőautó is találatot kapott - közölte az Ukrainska Pravda.

A herszoni területi katonai közigazgatás és a területi ügyészség tájékoztatása szerint a támadásban

egy 60 éves férfi vesztette életét.

A sebesültek – egy 63 éves nő, valamint egy 48, egy 55 és egy 61 éves férfi – agyrázkódást, illetve repeszek okozta sérüléseket szenvedtek.

Az ügyészség közlése szerint egy második csapás is érte a helyszínt, amely egy mentőautót rongált meg. Az egészségügyi személyzet nem sérült meg.

A szombaton végrehajtott orosz támadások következtében a Herszoni területen ketten meghaltak és huszonkilencen megsérültek, köztük három gyermek. Május 2-án reggel hét óra körül drónnal támadtak meg egy autóbuszt a Dnyiprovszkij kerületben, amelynek során l

egalább két ember életét vesztette.

Később, a nap folyamán egy újabb buszt is dróncsapás ért a városban.

