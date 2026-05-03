Drasztikus döntést hozott Németországgal kapcsolatban az USA, megszólalt a lengyel miniszterelnök is
Lengyelország egyelőre nem kapott hivatalos jelzést arról, hogy a Németországból kivont amerikai csapatokat az Egyesült Államok helyett a NATO keleti szárnyára, például lengyel területre telepítenék át. Ezt Donald Tusk lengyel miniszterelnök jelentette ki vasárnap a Reuters szerint.

Tusk arra a kérdésre reagált, amely azt firtatta, jelezte-e Washington az amerikai csapatok esetleges térségbeli átcsoportosítását. A lengyel kormányfő erre röviden csak annyit válaszolt:

Jelenleg nincsenek ilyen jelzéseink.

A Pentagon szombaton jelentette be, hogy

kivon ötezer amerikai katonát Németországból,

emellett törli egy nagy hatótávolságú rakétaegység korábban tervezett telepítését. A döntés éles reakciókat váltott ki.

Míg a német védelmi miniszter Európa saját védelmének megerősítését sürgeti, vezető amerikai és európai politikusok az elrettentő erő csökkenése és a NATO gyengülése miatt aggódnak.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök szombaton már határozottan bírálta a fejleményeket. Kijelentette, hogy a transzatlanti közösségre leselkedő legnagyobb fenyegetést nem a külső ellenségek, hanem a szövetség folyamatban lévő szétesése jelenti.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images

