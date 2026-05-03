Európa új ökle lesz Németország? Vége a kényelmes pacifizmus korszakának

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Berlin végre kimondta azt, amitől az orosz-ukrán háború kirobbanása óta szinte mindenki tartott: a „békeidő illúziója” szertefoszlott. A napokban megjelentett új német katonai stratégia nem egy asztalfióknak készült újabb közigazgatási akta, hanem a jelenlegi berlini koalíció kíméletlen és végleges szakítása az elmúlt évtizedek kényelmes pacifizmusával. Európa gazdasági óriása ráébredt, hogy a nemzetközi rend alapjai nemcsak meginogtak, de a háború, mint legitim politikai eszköz – akár akarjuk, akár nem – visszatért a kontinensre. Ebben a környezetben a Bundeswehr célja, hogy 2039-re Európa „legerősebb konvencionális hadseregévé” váljon. Boris Pistorius védelmi miniszter irányítása alatt a hangsúly a passzív szövetségi részvételről a proaktív nemzeti képességfejlesztésre és a NATO-n belüli vezető szerepvállalásra helyeződött át. A legmegdöbbentőbb felismerés azonban nem is a fegyverkezés ténye, hanem a jogi gátak áttörése: Berlin gyakorlatilag félretolta az újraegyesítési (úgynevezett 2+4) szerződés korábbi (önként vállalt) korlátozásait, hogy létrehozhassa Európa legerősebb hagyományos haderejét. A kérdés már nem az, hogy Németország akar-e katonai hatalom lenni, hanem az, hogy egy pacifista társadalmi DNS-sel rendelkező ország, egy mindeddig civil hatalmat képviselő államstruktúra képes-e egyik napról a másikra a NATO logisztikai és parancsnoki hajtóerejévé válni.

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

A frontvonal a sarki közértnél kezdődik

2026 áprilisában mérföldkőhöz érkezett az európai biztonságpolitika: Carsten Breuer, a Bundeswehr főfelügyelője aláírta Németország történetének első önálló katonai stratégiáját. Ez a dokumentum nem egy elméleti háttéranyag, hanem kényszerű válasz a globális instabilitásra. A stratégia kettős természetű: létezik egy nyilvános változata a társadalmi transzparencia és a szövetségesi bizalomépítés érdekében, amely ismertetése a napokban megtörtént, míg a konkrét hadműveleti részletek érthetően titkos minősítésűek.

A stratégia legfontosabb strukturális váltása az „Operationsbasis Deutschland” koncepciója. A korábbi változtatások, a Scholz kancellár által meghirdetett fegyverkezési fordulat (Zeitenwende) kiteljesítésével Németország többé nem csupán egy résztvevő nemzet a sok közül az észak-atlanti szövetségben.

Az ország a NATO logisztikai és parancsnoki központjává, a szövetség „műveleti bázisává” kíván válni.

Az ok pedig rendkívül egyszerűen megfogható: Oroszország revizionista politikája és a katonai erőszak alkalmazása – ahogy a dokumentum fogalmaz – „belátható időn belül” (absehbar) a nemzeti érdekérvényesítés legitim eszközévé válik Moszkva kezében. Vagyis „Oroszország felkészül a NATO-val való katonai összecsapásra, és a katonai erőszak alkalmazását legitim eszköznek tekinti érdekei érvényesítésére.”

Ez a váltás – a most zajló háború tanulságaként – azonban eltörli a hátország fogalmát. Németország logisztikai csomóponttá válása azt jelenti, hogy a hibrid háborúban a német elektromos hálózat vagy a szupermarketek ellátási lánca éppen olyan legitim katonai célponttá válik, mint a frontvonalon álló harckocsik. Ezért Németországban újabb és újabb előremenekülésre van szükség. Míg a Litvánia-dandár állandó állomásoztatása a második világháború óta az első olyan lépés volt, ahol német harci kötelékek tartósan külföldön rendezkedtek be, most a németországi átalakításokat kell soha nem látott módon felgyorsítani. A konfliktusokat ugyanis nem lehet földrajzilag elszigetelni. Egy balti esemény azonnali hatással bír a kiber- és világűr-dimenzióra is, illetve a hibrid hadviselés (leginkább a társadalmi kohézió és a döntéshozók bizalmának aláásása) valójában a „háború küszöbe alatt” zajlik.

Az amerikai dilemma és az európai „lead nation” kényszere

A diplomáciai szépelgésnek vége: a stratégia nyíltan elemzi Washington többirányú dilemmáját. Az USA figyelme a mostani új geopolitikai helyzetben megoszlik az indo-csendes-óceáni térség (Kína) és Európa között, ami stratégiai vákuumot teremt a kontinensen. Berlin válasza erre csak a vezető partner (Anlehnungspartner) szerepköre lehet. Ez azonban a német atlantista kormányzat számára nem csupán a vezetésről szól, hanem arról, hogy Németország lesz az a biztos pont, amelyre a kisebb európai szövetségesek stratégiailag támaszkodhatnak.

Az elsődleges tényező az azonnali bevethetőség és a hiteles elrettentő erő fenntartása a szövetség területén. Ehhez járul a kritikus infrastruktúra védelme és a társadalmi ellenállóképesség támogatása (a hibrid támadások kivédése). Megkerülhetetlen prioritás a stabilitás exportálása válságkezelés és partnerépítés útján (pl. Afrika, Közel-Kelet), illetve ahogy azt napjainkban is látjuk a Hormuzi-szoros kapcsán, a tengeri és kommunikációs összeköttetések szabadságának garantálása globális szinten.

Hogy ezt a súlyt ténylegesen elbírja, Berlin bevezeti az ún. egységes erőkészlet elvét: a Bundeswehr felhagy a darabos, missziókra szabott struktúrával, és egyetlen, totális bevethetőségre alkalmas monolit haderőt épít. Ahogy a stratégia fogalmaz: „a mennyiség önmagában is minőség”.

A cél mai léptékkel brutális: 460 ezer fős állomány, amely 260 ezer aktív katonából és 200 ezer jól kiképzett tartalékosból áll össze 2035-ig.

Amikor a kvantumszámítógép találkozik a „Hiúzzal”

A stratégiai dokumentum talán egyik legizgalmasabb része a jövő háborújának képéről (Kriegsbild) szóló fejezet. Berlin napjainkra felismerte a „háború gazdaságtanát”: míg a Bundeswehr kvantum-számítástechnikát és mesterséges intelligenciát vet be, addig a harctéren ugyanúgy megmaradnak a „tegnapi”, konvencionális módszerek és az olcsó, piacon elérhető tömegtechnológiák, mint amilyen a Magyarország által is vásárolt Lynx (Hiúz) gyalogsági harcjármű.

A kulcsszó a „hatékony tömeg”. Az ukrajnai tapasztalatok – különösen a „cirkáló lőszerek” és a kereskedelmi drónok gyors avulása – megtanították Berlint, hogy végzetes hiba csak méregdrága csúcsfegyverekre alapozni. Mi értelme egy többmilliárd eurós légvédelmi rendszernek, ha az ellenfél pár ezer dolláros, tömeggyártott drónokkal egyszerűen „elfogyasztja” a drága rakétákat? A jövő német haderejét ezért a stratégia szerint a magas minőség és az eldobható, olcsó eszközök egyensúlyára kell felépíteni, ahol a legmodernebb védelmi képességek mellé felsorakoznak az elmúlt évtizedek legyártott tömegfegyverei.

Az emberi agy, mint szűk keresztmetszet

A stratégia szerint a jövő hadviselése egy „szenzor-szimfónia” lesz, ahol a multitér műveletek (MDO) keretében az űr-, a kiber-, a légi és a szárazföldi adatok egyetlen felhőalapú platformon (Digital Backbone) futnak össze. A csatatér transzparensé válik: szinte lehetetlen lesz elrejtőzni a felderítés elől. Ebben a környezetben a győzelem kulcsa a döntéshozatali sebesség.

Itt válik az AI kényszerré: a stratégia szerint az emberi agy már túl lassú a modern csatatér adatáradatának feldolgozásához. A megoldás azonban nem csak felülről jön. Berlin bevezeti az alulról felfelé épülő innováció fogalmát: a katonákat felhatalmazzák, hogy a harctéri tapasztalatok alapján, alulról jövő módosításokkal és technológiai adaptációval alakítsák a Bundeswehr képességeit. Mindezt a mélységi precíziós csapásmérési képesség szolgálatába állítják, hogy az ellenséget távoli, lehetőség szerinti legpontosabb találatokkal bénítsák meg, még mielőtt a szövetségi területeket elérné.

A „békehadsereg” kíméletlen felszámolása

A dokumentum kimondja:

a németek által eddig épített „békehadsereg” (Friedensarmee) korszaka lejárt.

A Bundeswehr bürokratikus, kényelmes működési logikáját felváltja egy háromlépcsős, kíméletlen átalakítási és fejlesztési terv.

Az első szakaszban 2029-ig a cél a védelmi és kitartási képesség (Durchhaltefähigkeit) maximalizálása, a létező erőforrások azonnali hadrafoghatósága.

A második fázisban 2035-ig a német hadseregnek készen kell állnia a „lead nation” szerep betöltésére, ami együtt jár a masszív képességnövekedéssel és a 460 ezres létszám elérésével .

. Végül 2039-ig ki kell alakítani a technológiai fölényt az AI és automatizálás révén, ami képessé teszi a Bundeswehrt az innovációs vezető szerep és a globális technológiai élpozíció megszerzésére.

Ez nem csak fegyvervásárlást jelent, hanem a teljes államigazgatás és az ipar átállítását egy folyamatosan bevetésre kész, hatalmas létszámú haderő kiszolgálására.

Kritikai ütközőpontok: a realitás és a stratégia találkozása

Bármennyire is lenyűgöző papíron a stratégia, a valóság több ponton is ellentmond az ambícióknak. Véleményem szerint a személyi állomány a terv igazi „Achilles-sarka”. Míg a minisztérium 260 ezer aktív katonában maximálta a célt, a magas rangú katonai vezetők (a megszólaló tábornoki kar egyes tagjai) szerint ez édeskevés az orosz fenyegetés fényében. A belső súrlódás a tábornokok és a politika között már most érezhető.

A szakmai vitán túl nem mehetünk el a belpolitikai feszültségek mellett sem: jelenleg nincs reális forgatókönyv arra a valószínűsíthető helyzetre, hogy önkéntes alapon nem sikerül teljesíteni a kívánt létszámot. A sorkatonaság visszaállításához a Bundestag további jogi döntései szükségesek, és a jelenlegi (és várhatóan még inkább) kiélezett belpolitikai körülmények között ez egyáltalán nem tűnik valószínűnek. Néhány hete még jelentős tüntetések zajlottak a sorkatonaság ellen német nagyvárosokban, az SPD meghatározó része, különösen az ifjúsági szervezetek elutasítják ezt az opciót. A kormánypártok és különösen a CDU támogatottságának általános bizonytalansága, az AFD és a Linke erősödése még inkább kérdésessé teszik ezt a lépést.

Szintén jelentős kihívás lesz, hogy a par-excellence bürokratikus államban milyen további közigazgatási akadások mutatkoznak. A beszerzési rendszer rugalmatlansága ugyanis végzetes lehet a tervek szempontjából. Ahogy az ukrajnai példák mutatják, bizonyos technológiák hetek alatt elavulnak, míg a német beszerzési folyamat jelenleg is években mérhető.

Szintén érdekes pont lehet a stratégia nemzetközi fogadtatása, esetleges bizalmatlanság és diplomáciai bonyodalmak. A stratégia meglepően nemzeti fókuszú. A „biztonság Európa számára, de nem feltétlenül Európával” megközelítés gyanakvást kelthet a partnerekben, és meghiúsíthatja az európai szinergiákat, amelyek már most is akadoznak például a német-francia közös fejlesztésű haditechnikák esetében is.

Tényleg Németország diktálja a tempót?

A most nyilvánosságra hozott 2026-os stratégia a Scholz-féle „Zeitenwende” (korszakváltás) újabb egyértelmű manifesztációja. Ahogy az előző német kormány az orosz-ukrán háború árnyékában új szerepre tört, most még inkább egyértelműnek tűnik, hogy

Berlin többé nem statiszta, hanem a rendező kíván lenni a kontinens védelmi színpadán.

Ahogy Boris Pistorius védelmi miniszter fogalmazott, Németországnak a „tempót diktáló nemzetté” kell válnia Európában.

A legnagyobb kérdőjel azonban napjainkban nem a haditechnikára, nem a gyártási kapacitásokra és nem a gazdasági hátországra vonatkozik van ebben a kérdésben. Sokkal inkább a társadalmon:

készen áll-e a német közvélemény mentálisan arra a teherre, amit Európa legerősebb konvencionális hadseregének fenntartása jelent?

Vajon a pacifizmus évtizedei, a „civil hatalmi koncepció” után a német társadalom állni tudja-e a sarat a jövő kiszámíthatatlan hibrid viharaiban, amikor a frontvonal már nem valahol messze keleten, hanem a saját digitális és fizikai infrastruktúrájukban húzódik majd?

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images