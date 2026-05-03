Két új vadászrepülőgép-század beszerzését jelentette be Izrael

A beszerzést a miniszteri beszerzési bizottság vasárnap hagyta jóvá a védelmi minisztérium tájékoztatása szerint. A lépés egy 350 milliárd sékelre, vagyis
mintegy 119 milliárd dollárra rúgó átfogó haderőfejlesztési terv első eleme.
Ennek célja Izrael katonai készültségének megerősítése a következő évtizedre. A megállapodás értelmében Izrael
- egy negyedik F-35-ös századot szerez be a Lockheed Martintól, valamint
- egy második F-15IA-századot a Boeingtől.
Az utóbbi gyártóval tavaly decemberben már aláírtak egy 8,6 milliárd dolláros szerződést. Ez 25 új F-15IA gépre szól, további 25 darabra vonatkozó vételi opcióval.
Amir Baram, a védelmi minisztérium főigazgatója hangsúlyozta, hogy a háborús beszerzési igények kielégítése mellett a jövőre is gondolniuk kell. Felelősségük biztosítani, hogy
a hadsereg tíz év múlva is megőrizze katonai fölényét.
Hozzátette, hogy az Irán elleni konfliktus egyértelműen megmutatta az amerikai–izraeli stratégiai kapcsolat és a fejlett légierő kulcsfontosságú szerepét. A következő lépés a megállapodások véglegesítése az amerikai kormánnyal és a katonai partnerekkel.
Jiszráel Katz védelmi miniszter szerint az Irán elleni hadműveletek igazolták a légierő döntő szerepét az ország védelmében. Ezt bizonyították az Egyesült Államokkal közösen februárban indított légicsapások is, amelyeket áprilisban tűzszünet követett. Kiemelte, hogy az új gépek beszerzése jelentős technológiai ugrást jelent majd. Ez magában foglalja
- az autonóm repülési képességek integrálását,
- az új generációs védelmi rendszerek alkalmazását, valamint
- a katonai űrjelenlét fokozását.
Az új századok a hadsereg hosszú távú erőfejlesztésének sarokköveiként szolgálnak majd. Céljuk a regionális fenyegetések kezelése, valamint Izrael stratégiai légi fölényének megőrzése – áll a minisztérium közleményében.
