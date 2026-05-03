Megkínozták, majd kivégeztek egy kormányellenes tüntetőt Iránban

Iránban kivégeztek egy férfit, aki a vád szerint megölte a biztonsági erők egyik tagját a 2022-es kormányellenes tüntetés során - derült ki a Mízán iráni hírügynökség vasárnapi közléséből.

Az igazságügyi tárcához közel álló Mízán tájékoztatása szerint az észkanyugat-iráni Urmiában, több társával együtt őrizetbe vett Mehrab Abdollahzadeh beismerő vallomást tett, a halálos ítéletet pedig tavaly a legfelsőbb bíróság is jóváhagyta.

A HRANA iráni emberi jogi szervezet arra figyelmeztetett, hogy

Abdollahzadehből a vallomást kínzásokkal csikarták ki.

Iránt az utóbbi években több, az egész országra kiterjedő kormányellenes tüntetéshullám rázta meg. A 2022-es tiltakozásokat egy kurd származású fiatal nő, Mahsza Amini halála robbantotta ki. Aminit a fejkendő

nem megfelelő viselése miatt"

vették őrizetbe, ahol nemsokára meghalt, családja és emberi jogi szervezetek szerint az őt ért súlyos ütlegelések miatt.

