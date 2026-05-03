Megszólalt az amerikaiak nagyágyúja: tanulni kellene Ukrajnától, mert tudnak valamit, amit az USA nem
Globál

Kurt Volker, az Egyesült Államok volt ukrajnai különmegbízottja szerint sürgősen integrálni kell Ukrajna modern, költséghatékony hadviselési tapasztalatait az amerikai védelmi stratégiába. A szakember úgy véli, hogy a hagyományos, rendkívül drága nyugati fegyverrendszerek kizárólagos használata hosszú távon fenntarthatatlan az egyre elterjedtebb, olcsó, de hatékony dróntechnológiákkal szemben - számolt be az Ukrinform.

A diplomata kiemelte, hogy az amerikai hadiipar és a nyugati országok jelentős része még mindig nem ismerte fel teljesen az ukrajnai harctéri eredmények jelentőségét. A háború jellege ugyanis alapjaiban megváltozott. Ami három évvel ezelőtt még döntő fölényt jelentett – mint például a HIMARS és az ATACMS rakétarendszerek, vagy a hagyományos tüzérség –, az ma már sokat veszített a súlyából.

Bár az amerikai fegyverrendszerek technológiai szempontból a világ élvonalába tartoznak, előállításuk és üzemeltetésük rendkívül költséges. Volker szerint kifejezetten ésszerűtlen ezeket az eszközöket filléres, ugyanakkor komoly pusztításra képes fenyegetések ellen bevetni.

Példaként a közelmúltbeli, Izrael elleni iráni támadásokat említette. Ezek során hatalmas mennyiségű, egyenként dollármilliókba kerülő Patriot légvédelmi rakétát használtak fel. A szakértő rámutatott, hogy gazdasági és matematikai szempontból is

tarthatatlan egy olyan stratégia, amelyben egy 30 ezer dolláros drónt egy egymillió dolláros rakétával kell megsemmisíteni.

Ukrajna viszont gyakorlatilag forradalmasította a hadviselést azzal, hogy saját, költséghatékony drónokat és drónelhárító rendszereket fejlesztett ki. Volker hangsúlyozta, hogy

az Egyesült Államoknak tanulnia kell ebből a példából.

Bár a drága, precíziós légvédelmi rendszerekre továbbra is szükség van, ezeket feltétlenül ki kell egészíteni az ukránok által sikerrel alkalmazott, olcsóbb és innovatív megoldásokkal. Enélkül a jelenlegi amerikai védelmi stratégiát lehetetlen lesz hosszú távon fenntartani.

Címlapkép forrása: Andrew Harrer/Bloomberg via Getty Images

