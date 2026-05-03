Megszólalt az amerikaiak nagyágyúja: tanulni kellene Ukrajnától, mert tudnak valamit, amit az USA nem

A diplomata kiemelte, hogy az amerikai hadiipar és a nyugati országok jelentős része még mindig nem ismerte fel teljesen az ukrajnai harctéri eredmények jelentőségét. A háború jellege ugyanis alapjaiban megváltozott. Ami három évvel ezelőtt még döntő fölényt jelentett – mint például a HIMARS és az ATACMS rakétarendszerek, vagy a hagyományos tüzérség –, az ma már sokat veszített a súlyából.

Bár az amerikai fegyverrendszerek technológiai szempontból a világ élvonalába tartoznak, előállításuk és üzemeltetésük rendkívül költséges. Volker szerint kifejezetten ésszerűtlen ezeket az eszközöket filléres, ugyanakkor komoly pusztításra képes fenyegetések ellen bevetni.

Példaként a közelmúltbeli, Izrael elleni iráni támadásokat említette. Ezek során hatalmas mennyiségű, egyenként dollármilliókba kerülő Patriot légvédelmi rakétát használtak fel. A szakértő rámutatott, hogy gazdasági és matematikai szempontból is

tarthatatlan egy olyan stratégia, amelyben egy 30 ezer dolláros drónt egy egymillió dolláros rakétával kell megsemmisíteni.

Ukrajna viszont gyakorlatilag forradalmasította a hadviselést azzal, hogy saját, költséghatékony drónokat és drónelhárító rendszereket fejlesztett ki. Volker hangsúlyozta, hogy

az Egyesült Államoknak tanulnia kell ebből a példából.

Bár a drága, precíziós légvédelmi rendszerekre továbbra is szükség van, ezeket feltétlenül ki kell egészíteni az ukránok által sikerrel alkalmazott, olcsóbb és innovatív megoldásokkal. Enélkül a jelenlegi amerikai védelmi stratégiát lehetetlen lesz hosszú távon fenntartani.

Címlapkép forrása: Andrew Harrer/Bloomberg via Getty Images