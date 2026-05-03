Nagyon úgy néz ki, megtámadja Izrael a szomszédját
Globál

MTI
Újabb dél-libanoni települések kiürítésére szólított fel vasárnap az izraeli hadsereg.

Avihaj Edri szóvivő az X-en közzétett üzenetében a többi között az úgynevezett "sárga vonaltól" 10 kilométerre lévő Nabatijje települést név szerint említette.

Az Izrael és Libanon között létrejött - majd meghosszabbított - tűzszünet ellenére a zsidó állam és az elsősorban Libanon déli részén aktív Hezbollah síita mozgalom rendszeresen intéz támadást egymás ellen.

A "sárga vonal" az a mintegy 10 kilométeres, Libanonban található terület, amelyet az izraeli hadsereg a saját fennhatósága alá vont. Izrael az ellenőrzést az észak-izraeli ózsidó települések védelmével indokolja, Bejrút azonban többször felszólította az izraeli hadsereget, vonuljon ki a térségből.

Izrael rendszerint a Libanon ellen intézett támadások előtt szólít fel a települések elhagyására.

Hitelezés 2026

