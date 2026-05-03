Svédország feltartóztatott egy gyanús hajót - Nem az, aminek állítja magát

A svéd parti őrség vasárnap délután közölte, hogy lefoglalt egy tartályhajót a Balti-tengeren. A hatóságok feltételezése szerint a jármű az orosz árnyékflotta tagja - írja a Reuters.

A szír lobogó alatt közlekedő, Csin Huj nevű hajót a svéd parti őrség és a rendőrség közösen vonta ellenőrzés alá svéd felségvizeken, Trelleborg városától délre. A hatóságok előzetes vizsgálatot indítottak, mivel

felmerült a gyanú, hogy a vízi jármű nem rendelkezik a megfelelő tengeri alkalmasággal.

A parti őrség közleménye szerint a hajó feltehetően hamis lobogó alatt közlekedik, mivel a lobogó szerinti államhoz köthető jogi státuszával kapcsolatban számos szabálytalanságot tártak fel. Emiatt a tartályhajó nem felel meg a nemzetközi előírásokban és egyezményekben rögzített alkalmassági követelményeknek.

A hatóságok hozzátették, hogy a jármű többek között az Európai Unió és az Egyesült Királyság szankciós listáján is szerepel. A hajó úti célja nem volt egyértelmű, és a jelek szerint nem szállított rakományt.

Carl-Oskar Bohlin svéd polgári védelmi miniszter az X közösségi oldalon külön is megerősítette a gyanút, miszerint a hajó az orosz árnyékflotta része lehet.

Az európai országok az elmúlt hónapokban határozottabban léptek fel az orosz árnyékflottával szemben. Moszkva ezeknek a hajóknak a segítségével játssza ki a nemzetközi szankciókat, és ebből finanszírozza az Ukrajna ellen immár több mint négy éve zajló háborúját. Oroszország ellenséges lépésnek minősítette és elítélte ezeket az intézkedéseket.

Svédország idén már öt hajót tartóztatott fel különböző szabálysértések gyanúja miatt.

A feltárt esetek között szerepelt olajszennyezés és hamis lobogó alatti hajózás is. A hatóságok a legénység egyes tagjai ellen büntetőeljárást indítottak.

