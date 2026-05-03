Tömegével esnek áldozatául az erőszaknak az egészségügyi dolgozók
Globál

MTI
Továbbra is gyakran éri támadás fegyveres konfliktusokban az egészségügyi személyzetet és létesítményeket, jóllehet az ENSZ Biztonsági Tanácsa (BT) már egy évtizede határozatban lépett fel az ilyen atrocitások ellen - figyelmeztetett vasárnap az Orvosok Határok Nélkül (MSF) nevű segélyszervezet, a határozat elfogadásának tizedik évfordulóján.

A világszerte zajló fegyveres konfliktusokban napi rendszerességgel fordulnak elő támadások kórházak, mentőautók és egészségügyi dolgozók ellen a szervezet közleménye szerint, amelyben hozzáteszik, hogy az utóbbi tíz évben az MSF 21 munkatársát ölték meg.

Ami valaha kivételnek számított, mára bevett gyakorlattá vált

- jelentette ki az MSF-et vezető Javed Abdelmoneim a támadásokkal kapcsolatban és felszólította az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) vonatkozó határozatát elfogadó államokat, "

hagyjanak fel a kifogásokkal, és cselekedjenek.

Mint mondta, az egészségügyi ellátás a harcok idején súlyos fenyegetéseknek van kitéve, és emlékeztetett arra, hogy az egészségügyi dolgozók és pácienseik sérthetetlenségét a nemzetközi jog garantálja.

Az ENSZ BT 2016. május 3-án fogadta el az egészségügyi személyzet, a kórházak és a betegszállító járművek védelmének fegyveres harcok idején történő védelméről szóló 2286-os határozatát. Az utóbbi tíz évben mindazonáltal több támadás ért kórházakat egyebek között Szíriában, Jemenben, Ukrajnában és a palesztin területeken is.

Egyedül 2025-ben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) összesen 1348, egészségügyi létesítmény ellen elkövetett támadást jelentett, amelynek

több mint 1900 halálos áldozata volt.

