  • Megjelenítés
Trump újabb légicsapásokat lengetett be: kerek perec kimondta, mi lesz, ha az ősellenség rosszul viselkedik
Globál

Trump újabb légicsapásokat lengetett be: kerek perec kimondta, mi lesz, ha az ősellenség rosszul viselkedik

MTI
Az Egyesült Államok tanulmányozza az Irán által küldött béketervet, de akár újra is kezdheti a síita állam elleni légicsapásokat, ha az "rosszul viselkedik" - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök helyi idő szerint szombaton Floridában.

Az elnök újságíróknak elmondta, tájékoztatták az iráni béketerv pontjairól, és úgy vélte, Irán "

kétségbeesetten meg akar egyezni.

Kapcsolódó cikkünk

Bekövetkezett, amitől sokan féltek: Irán legfőbb vezére pontról pontra szétszedte a béketervet - Trump minden követelésére nemet mondott

Íme Donald Trump következő háborúja: már készen vannak a tervek – Bármikor megindulhat a leszámolás

Az elnök a közösségi médiában közzétett bejegyzésében mindazonáltal kérdésesnek nevezte a tervezet elfogadását, ugyanis szerint "

Teherán még nem fizetett meg eléggé azért, amit az utóbbi 47 évben az emberiség és a világ ellen művelt.

Még több Globál

Megtámadták az ukránok Primorszk kikötőjét, visszavonulót fújt az USA - Híreink az ukrán frontról vasárnap

Eltaláltak az ukránok egy lopakodó vadászbombázót, elmaradnak a Győzelem Napi rendezvények Oroszországban - Híreink az ukrán frontról szombaton

Ez az igazi csapás Európára: visszavonja csúcsfegyvereit az Egyesült Államok

A Taszním iráni hírügynökség közlése szerint az iráni béketerv az Irán környékén állomásozó amerikai katonák kivonásához és az iráni kikötők elleni amerikai blokád feloldásához kötné a békekötést.

Teherán a héten - Pakisztán közvetítésével - egy másik béketervet is eljuttatott Washingtonhoz, ám azzal kapcsolatban Trump elégedetlenségét fejezte ki.

Közben Eszmáil Bagai iráni külügyi szóvivő bírálta Trumpot, aki egy floridai gyűlésen kalózokhoz hasonlította az iráni hajókat lefoglaló amerikai haditengerészeket.

Ez nem pusztán nyelvbotlás, hanem nyílt beismerése a nemzetközi hajózási jog megsértésének

- szögezte le a szóvivő az X-en közzétett üzenetében.

Trump egy floridai gyűlésen "rendkívül jövedelmező üzletnek" nevezte az iráni hajók lefoglalását. "Elfoglaltuk a hajót, elvettük a rakományát, elvettük az olajat (...) Kicsit olyanok vagyunk, mint valami kalózok" - tette hozzá az elnök.

Ugyanekkor a TankerTrackers nevű, hajózási útvonalak nyomkövetésével foglalkozó internetes szolgáltatás azt közölte, hogy

egy iráni, 220 millió dollár értékű olajat szállító hajónak sikerült megkerülni az amerikai blokádot a térségben.

A több mint 1,9 millió hordó olajat szállító jármű az X-en közzétett tájékoztatás szerint eljutott az indonéziai vizek közelébe.

Kapcsolódó cikkünk

Furcsa lezárás: hivatalosan is véget ért az amerikai-iráni háború, miután Donald Trump így döntött

Keményen üzent Kína az iráni háború miatt: felszólították az Egyesült Államokat a tengeri blokád feloldására

Címlapkép forrása: Roberto Schmidt/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Eltaláltak az ukránok egy lopakodó vadászbombázót, elmaradnak a Győzelem Napi rendezvények Oroszországban - Híreink az ukrán frontról szombaton
Ez az igazi csapás Európára: visszavonja csúcsfegyvereit az Egyesült Államok
Fejvesztett menekülésbe kezdtek az orosz csapatok, harc nélkül adták fel a kulcsfontosságú várost
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility