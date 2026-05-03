Washington és Róma között nő a feszültség, Olaszországba utazik az amerikai külügyminiszter

Rómába utazik jövő héten Marco Rubio amerikai külügyminiszter. A Bloomberg szerint az amerikai és az olasz vezetés az iráni háború, valamint a pápa körüli konfliktus miatt került szembe egymással, Trump pedig már az amerikai katonai jelenlét csökkentését is belengette Olaszországban.

A Bloomberg értesülései szerint Marco Rubio amerikai külügyminiszter a héten Rómába látogat, ahol vatikáni vezetőkkel és Antonio Tajani olasz külügyminiszterrel is találkozhat. A lap forrásai szerint az sem kizárt, hogy Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel is egyeztet majd.

Az út időzítése különösen érzékeny, mert az elmúlt hetekben látványosan megromlott Donald Trump és Meloni kapcsolata. A konfliktus egyik oka az iráni háború megítélése volt, de az olasz kormányfő amiatt is bírálta Trumpot, hogy szerinte elfogadhatatlan támadásokat intézett XIV. Leó pápa ellen. Trump erre úgy reagált, hogy „megdöbbentette” Meloni álláspontja, és azt mondta, az olasz vezetőből hiányzik a bátorság.

A feszültséget tovább növelte, hogy Trump arról is beszélt,

nyitott lenne az amerikai katonai jelenlét csökkentésére Olaszországban.

Ez azért kapott nagy figyelmet, mert a Pentagon közben bejelentette, hogy ötezer amerikai katonát vonna ki Németországból is. Trump egy interjúban azt is mondta, hogy

Olaszország nem sok segítséget nyújtott az Egyesült Államoknak.

