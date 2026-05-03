  • Megjelenítés
Washington és Róma között nő a feszültség, Olaszországba utazik az amerikai külügyminiszter
Globál

Washington és Róma között nő a feszültség, Olaszországba utazik az amerikai külügyminiszter

Portfolio
Rómába utazik jövő héten Marco Rubio amerikai külügyminiszter. A Bloomberg szerint az amerikai és az olasz vezetés az iráni háború, valamint a pápa körüli konfliktus miatt került szembe egymással, Trump pedig már az amerikai katonai jelenlét csökkentését is belengette Olaszországban.

A Bloomberg értesülései szerint Marco Rubio amerikai külügyminiszter a héten Rómába látogat, ahol vatikáni vezetőkkel és Antonio Tajani olasz külügyminiszterrel is találkozhat. A lap forrásai szerint az sem kizárt, hogy Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel is egyeztet majd.

Az út időzítése különösen érzékeny, mert az elmúlt hetekben látványosan megromlott Donald Trump és Meloni kapcsolata. A konfliktus egyik oka az iráni háború megítélése volt, de az olasz kormányfő amiatt is bírálta Trumpot, hogy szerinte elfogadhatatlan támadásokat intézett XIV. Leó pápa ellen. Trump erre úgy reagált, hogy „megdöbbentette” Meloni álláspontja, és azt mondta, az olasz vezetőből hiányzik a bátorság.

A feszültséget tovább növelte, hogy Trump arról is beszélt,

nyitott lenne az amerikai katonai jelenlét csökkentésére Olaszországban.

Még több Globál

A Balti-tengeren támad Ukrajna, visszavonulót fújt az USA - Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap

Svédország feltartóztatott egy gyanús hajót - Nem az, aminek állítja magát

Csapást mért Oroszország az ukrán közlekedési infrastruktúrára

Ez azért kapott nagy figyelmet, mert a Pentagon közben bejelentette, hogy ötezer amerikai katonát vonna ki Németországból is. Trump egy interjúban azt is mondta, hogy

Olaszország nem sok segítséget nyújtott az Egyesült Államoknak.

Címlapkép forrása: Alex Wong/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kiakadt Magyar Péter Karácsony Gergely bejelentése miatt
A Balti-tengeren támad Ukrajna, visszavonulót fújt az USA - Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap
Eltaláltak az ukránok egy lopakodó vadászbombázót, elmaradnak a Győzelem Napi rendezvények Oroszországban - Híreink az ukrán frontról szombaton
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility