Washington és Róma között nő a feszültség, Olaszországba utazik az amerikai külügyminiszter

A Bloomberg értesülései szerint Marco Rubio amerikai külügyminiszter a héten Rómába látogat, ahol vatikáni vezetőkkel és Antonio Tajani olasz külügyminiszterrel is találkozhat. A lap forrásai szerint az sem kizárt, hogy Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel is egyeztet majd.
Az út időzítése különösen érzékeny, mert az elmúlt hetekben látványosan megromlott Donald Trump és Meloni kapcsolata. A konfliktus egyik oka az iráni háború megítélése volt, de az olasz kormányfő amiatt is bírálta Trumpot, hogy szerinte elfogadhatatlan támadásokat intézett XIV. Leó pápa ellen. Trump erre úgy reagált, hogy „megdöbbentette” Meloni álláspontja, és azt mondta, az olasz vezetőből hiányzik a bátorság.
A feszültséget tovább növelte, hogy Trump arról is beszélt,
nyitott lenne az amerikai katonai jelenlét csökkentésére Olaszországban.
Ez azért kapott nagy figyelmet, mert a Pentagon közben bejelentette, hogy ötezer amerikai katonát vonna ki Németországból is. Trump egy interjúban azt is mondta, hogy
Olaszország nem sok segítséget nyújtott az Egyesült Államoknak.
Címlapkép forrása: Alex Wong/Getty Images
Balesetek bénítják a forgalmat az ország több pontján
Kilométeres sorok alakultak ki.
Amerika már az iráni olajipar összeomlását várja
Már a kutak leállása jöhet.
Szokatlanul korán pusztítanak az erdőtüzek két európai országban
A szárazság és a szél is rontott a helyzeten.
Visszafele is elsülhet az, amit Trumpék új amerikai szuperfegyvernek tartanak
A Claude Mythos hatása ellentmondásos lehet.
Három autó ütközött az M7-esen, lezárták az autópályát
Balatonfőkajárnál történt a baleset.
Svédország feltartóztatott egy gyanús hajót - Nem az, aminek állítja magát
Szír zászló alatt közlekedett, de gondok vannak a papírjaival.
Történelmi csúcson az USA kőolajexportja: van egy kikötő, amelyik soha nem látott még ennyi olajat
Több mint 30%-kal ugrott meg az amerikai export.
Enyhít a repülőtéri le- és felszállási jogok szabályozásán a brit kormány
Csökkentenék az üzemanyagpazarlást az iráni konfliktus miatt.
Pattanásig feszül a húr - A világ örvényei és perspektívái a vezető elemző műhelyek szerint
A világ vezető think tankjeinek munkáiról szóló havi összegzésünk a szokásos áttekintés mellett első alakalommal a tíz legfontosabb elemzés listájával bővül. A nagy és közepes hatalmak
Az osztalék portfólióm - 2026. április
Lett egy új cégem áprilisban, és rekord osztalékot kaptam.VáltozásokAutomatic Data Processing, Inc. (ADP): Elemeztem, aztán vásároltam gyorsan egy csomagot belőle, szerintem jó áron. Nem tudom
Státusszimbólum, fedezeti eszköz, technológia - A műgyűjtői kultúra alakulása
A történelem válságai rendre átírták, ki és miért vásárol műalkotásokat, de egy mindig biztos volt: a műtárgyak ára mindig társadalmi pozíciót is jelölt. A XXI.... The post Státusszimb
Végrendelet készítése összetett vagyon esetén: mikor érdemes végrendeleti végrehajtót kijelölni?
A végrendelet készítése, a hagyaték megtervezése ma már messze túlmutat azon, hogy az örökhagyó meghatározza, ki mit örököl. A gyakorlatban legalább ennyire fontos kérdés az is, hogyan t
Online kártyás fizetés teljes nyugalomban: így védi a pénzed egy zseniális trükk a mobilodban
A bankkártyás fizetés ma már az egyik legbiztonságosabb és legkényelmesebb módja az online vásárlásnak. A modern banki rendszerek - mint a többlépcsős hitelesítés - garantálják, hogy a p
A digitális gazdaság és a nemzetközi beruházásvédelem új kihívásai
A digitális gazdaság térnyerésével a nemzetközi beruházásvédelem hagyományos kategóriái is új nyomás alá kerülnek: a beruházás, a befektető és az állami szabályozás viszonya egyarán
Megakadályozza-e az elévülést a fizetési felszólítás? A Kúria döntött.
A Kúria BH 2025.9.211. számú döntése tisztázza: a fizetési felszólítás önmagában nem szakítja meg az elévülést. Mutatjuk mely ügyekre vonatkozik és mit jelent ez az adósok számára. A
Lesz-e újra kapituláció a Bitcoin piacán?
Mintha újra lejátszaná önmagát a történelem: a Bitcoin 2021 és 2025 végén is csúcsra tört, majd hónapok alatt 40% feletti zuhanásba fordult - miközben a... The post Lesz-e újra kapituláci
Pihenés és teljesítmény: így áll az AI a testünk szolgálatában
Thuróczy Bertalan orvosbiológiai mérnökkel beszélgettünk.
Élénkül a gazdaság, de jöhet a kijózanodás
Tartós lehet a GDP-növekedés?
Asztalon a javaslat, amely lenyomná a hazai energiaköltségeket
És nem a külföldi versenytársakat finanszíroznák a hazai cégek.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?