XIV. Leó pápa elítélte a sajtószabadság megsértését

A katolikus egyházfő a vasárnapi Úrangyal imádságát követően, a napsütötte Szent Péter téren mondott beszédében hangsúlyozta a független újságírás fontosságát. Egyúttal felhívta a figyelmet a tudósítókat érő egyre súlyosabb fenyegetésekre. "
Ma a sajtószabadság világnapját ünnepeljük... sajnos ezt a jogot gyakran megsértik, olykor nyíltan, máskor rejtettebb formában
- fogalmazott a pápa.
Ferenc utódja arra kérte a híveket, hogy emlékezzenek azokra az újságírókra és tudósítókra, akik az igazság feltárása közben vesztették életüket. Külön kiemelte a háborúk sújtotta területeken dolgozókat.
Megemlékezünk a háború és az erőszak áldozatává vált számos újságíróról és tudósítóról
- mondta.
Jubilál a pápa
Robert Francis Prevost bíborost tavaly május 8-án választották meg pápává. Az első évfordulóra készülve az olasz sajtó idézeteket közölt vasárnap abból a kötetből, amely hétfőn jelenik meg a vatikáni könyvkiadónál (LEV) "Szabad a kegyelem hatására. Szent Ágoston iskolájában a történelem kihívásaival szemben" címmel. A könyv Robert Francis Prevost beszédeinek gyűjteménye, amelyeket a Szent Ágoston rend generális perjeleként írt és mondott el 2001 és 2013 között. A vatikáni média előzetesen egy 2010-es homília szövegét közölte, amelyben Robert Francis Prevost azt hangoztatta, hogy nem lehet két úr szolgájának lenni, választani kell Isten és egy esetleges másik "gazda" között. (MTI)
A sajtószabadság világnapját az UNESCO égisze alatt minden év május 3-án tartják. A jeles nap célja, hogy kiálljon a nyomás alá helyezett vagy cenzúrázott médiaszervezetek mellett. Emellett emléket állít a munkájuk közben elhunyt újságíróknak.
Leó pápa korábbi megnyilatkozásaiban az újságírást a társadalom és a demokrácia alappilléreként jellemezte.
A tájékoztatást olyan közjónak nevezte, amelyet meg kell védeni a manipulációtól.
Többször köszönetet mondott a tudósítóknak az igazság közvetítéséért, és hangsúlyozta: munkájuk végzése soha nem tekinthető bűncselekménynek. Emellett rendszeresen követelte a jogtalanul fogva tartott újságírók szabadon bocsátását.
Címlapkép forrása: Simone Risoluti - Vatican Media via Vatican Pool/Getty Images
Kimondták a szakértők, mi jön Magyarországon Orbán Viktor után: hiába a hatalmas fordulat, üres a kassza
Magyar Péter kormányának EU-orientáltsága húzhatja ki a gazdaságot a gödörből.
Repülőgépjáratok összevonására készülnek az egyre súlyosabb kerozinválság miatt
Az utasokat ilyenkor időben átfoglalnák egy hasonló járatra.
Csúnyán néz ki az infláció - figyelmeztett az amerikai jegybankár
Külön aggasztó, hogy az áremelkedés a szolgáltatóágazatokban is megjelent.
Két új vadászrepülőgép-század beszerzését jelentette be Izrael
Magas technológiával készülnek a következő évtizedekre.
Döntött az OPEC+ az olajkitermelésről, de az iráni konflikus mindent felülírhat
Növelik a kvótákat, ha Trump és Irán is úgy akarja.
Drasztikus döntést hozott Németországgal kapcsolatban az USA, megszólalt a lengyel miniszterelnök is
Donald Tusk egyelőre nem kapott hivatalos jelzést Amerikától.
Tömegével esnek áldozatául az erőszaknak az egészségügyi dolgozók
Csak a WHO több mint 1900 halálos áldozatot jelentett tavalyról.
Nekilódult a lakossági hitelpiac Nagy-Britanniában, de bármikor fordulhat jöhet
Törékeny a lakás- és hitelpiaci helyzet.
Pattanásig feszül a húr - A világ örvényei és perspektívái a vezető elemző műhelyek szerint
A világ vezető think tankjeinek munkáiról szóló havi összegzésünk a szokásos áttekintés mellett első alakalommal a tíz legfontosabb elemzés listájával bővül. A nagy és közepes hatalmak
Az osztalék portfólióm - 2026. április
Lett egy új cégem áprilisban, és rekord osztalékot kaptam.VáltozásokAutomatic Data Processing, Inc. (ADP): Elemeztem, aztán vásároltam gyorsan egy csomagot belőle, szerintem jó áron. Nem tudom
Státusszimbólum, fedezeti eszköz, technológia - A műgyűjtői kultúra alakulása
A történelem válságai rendre átírták, ki és miért vásárol műalkotásokat, de egy mindig biztos volt: a műtárgyak ára mindig társadalmi pozíciót is jelölt. A XXI.... The post Státusszimb
Végrendelet készítése összetett vagyon esetén: mikor érdemes végrendeleti végrehajtót kijelölni?
A végrendelet készítése, a hagyaték megtervezése ma már messze túlmutat azon, hogy az örökhagyó meghatározza, ki mit örököl. A gyakorlatban legalább ennyire fontos kérdés az is, hogyan t
Online kártyás fizetés teljes nyugalomban: így védi a pénzed egy zseniális trükk a mobilodban
A bankkártyás fizetés ma már az egyik legbiztonságosabb és legkényelmesebb módja az online vásárlásnak. A modern banki rendszerek - mint a többlépcsős hitelesítés - garantálják, hogy a p
A digitális gazdaság és a nemzetközi beruházásvédelem új kihívásai
A digitális gazdaság térnyerésével a nemzetközi beruházásvédelem hagyományos kategóriái is új nyomás alá kerülnek: a beruházás, a befektető és az állami szabályozás viszonya egyarán
Megakadályozza-e az elévülést a fizetési felszólítás? A Kúria döntött.
A Kúria BH 2025.9.211. számú döntése tisztázza: a fizetési felszólítás önmagában nem szakítja meg az elévülést. Mutatjuk mely ügyekre vonatkozik és mit jelent ez az adósok számára. A
Lesz-e újra kapituláció a Bitcoin piacán?
Mintha újra lejátszaná önmagát a történelem: a Bitcoin 2021 és 2025 végén is csúcsra tört, majd hónapok alatt 40% feletti zuhanásba fordult - miközben a... The post Lesz-e újra kapituláci
Pihenés és teljesítmény: így áll az AI a testünk szolgálatában
Thuróczy Bertalan orvosbiológiai mérnökkel beszélgettünk.
Élénkül a gazdaság, de jöhet a kijózanodás
Tartós lehet a GDP-növekedés?
Asztalon a javaslat, amely lenyomná a hazai energiaköltségeket
És nem a külföldi versenytársakat finanszíroznák a hazai cégek.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?