XIV. Leó pápa elítélte a sajtószabadság megsértését

XIV. Leó pápa a sajtószabadság világnapja alkalmából elítélte a médiaszabadság világszinten tapasztalható megsértését, és megemlékezett a konfliktuszónákban életüket vesztett újságírókról.

A katolikus egyházfő a vasárnapi Úrangyal imádságát követően, a napsütötte Szent Péter téren mondott beszédében hangsúlyozta a független újságírás fontosságát. Egyúttal felhívta a figyelmet a tudósítókat érő egyre súlyosabb fenyegetésekre. "

Ma a sajtószabadság világnapját ünnepeljük... sajnos ezt a jogot gyakran megsértik, olykor nyíltan, máskor rejtettebb formában

- fogalmazott a pápa.

Ferenc utódja arra kérte a híveket, hogy emlékezzenek azokra az újságírókra és tudósítókra, akik az igazság feltárása közben vesztették életüket. Külön kiemelte a háborúk sújtotta területeken dolgozókat.

Megemlékezünk a háború és az erőszak áldozatává vált számos újságíróról és tudósítóról

- mondta.

Jubilál a pápa

Robert Francis Prevost bíborost tavaly május 8-án választották meg pápává. Az első évfordulóra készülve az olasz sajtó idézeteket közölt vasárnap abból a kötetből, amely hétfőn jelenik meg a vatikáni könyvkiadónál (LEV) "Szabad a kegyelem hatására. Szent Ágoston iskolájában a történelem kihívásaival szemben" címmel. A könyv Robert Francis Prevost beszédeinek gyűjteménye, amelyeket a Szent Ágoston rend generális perjeleként írt és mondott el 2001 és 2013 között. A vatikáni média előzetesen egy 2010-es homília szövegét közölte, amelyben Robert Francis Prevost azt hangoztatta, hogy nem lehet két úr szolgájának lenni, választani kell Isten és egy esetleges másik "gazda" között. (MTI)

A sajtószabadság világnapját az UNESCO égisze alatt minden év május 3-án tartják. A jeles nap célja, hogy kiálljon a nyomás alá helyezett vagy cenzúrázott médiaszervezetek mellett. Emellett emléket állít a munkájuk közben elhunyt újságíróknak.

Leó pápa korábbi megnyilatkozásaiban az újságírást a társadalom és a demokrácia alappilléreként jellemezte.

A tájékoztatást olyan közjónak nevezte, amelyet meg kell védeni a manipulációtól.

Többször köszönetet mondott a tudósítóknak az igazság közvetítéséért, és hangsúlyozta: munkájuk végzése soha nem tekinthető bűncselekménynek. Emellett rendszeresen követelte a jogtalanul fogva tartott újságírók szabadon bocsátását.

