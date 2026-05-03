Zelenszkij: orosz olajtankereket támadott meg Ukrajna, többé nem szállíthatnak olajat

Orosz olajtankereket támadott meg Ukrajna, többé nem szállíthatnak ezek a hajók olajat - közölte az ukrán elnök.

Az ukrán erők megtámadták az orosz árnyékflotta két tankhajóját az orosz fekete-tengeri kikötő, Novorosszijszk bejáratánál lévő vizeken - közölte vasárnap Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Reuters szerint.

Ezeket a tankereket aktívan használták olajszállításra - többé már nem

- közölte Zelenszkij a Telegram üzenetküldő alkalmazáson. "Ukrajna nagy hatótávolságú képességeit továbbra is átfogóan fejlesztjük - a tengeren, a levegőben és a szárazföldön" - tette hozzá a Reuters

Nem ez volt az egyetlen ukrán támadás az utóbbi órákban az orosz hajóflották ellenek:

ukrán drónok támadták meg vasárnap az oroszországi Primorszk balti-tengeri kikötőjét is,

felgyújtva azt - közölte Alekszandr Drozdenko helyi kormányzó a Telegram üzenetküldő alkalmazáson.

Elmondása szerint több mint 60 drónt lőttek le az éjszaka folyamán Oroszország északnyugati, leningrádi területe felett. A jelenős olajexportáló telephelynek számító Primorszkelleni támadást követően nem történt olajszivárgás, és a tüzet is eloltották - tette hozzá.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images