Zelenszkij: orosz olajtankereket támadott meg Ukrajna, többé nem szállíthatnak olajat
Globál

Orosz olajtankereket támadott meg Ukrajna, többé nem szállíthatnak ezek a hajók olajat - közölte az ukrán elnök.

Az ukrán erők megtámadták az orosz árnyékflotta két tankhajóját az orosz fekete-tengeri kikötő, Novorosszijszk bejáratánál lévő vizeken - közölte vasárnap Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Reuters szerint.

Ezeket a tankereket aktívan használták olajszállításra - többé már nem

- közölte Zelenszkij a Telegram üzenetküldő alkalmazáson. "Ukrajna nagy hatótávolságú képességeit továbbra is átfogóan fejlesztjük - a tengeren, a levegőben és a szárazföldön" - tette hozzá a Reuters

Nem ez volt az egyetlen ukrán támadás az utóbbi órákban az orosz hajóflották ellenek:

Megtámadták az ukránok Primorszk kikötőjét, visszavonulót fújt az USA - Híreink az ukrán frontról vasárnap

Trump újabb légicsapásokat lengetett be: kerek perec kimondta, mi lesz, ha az ősellenség rosszul viselkedik

Eltaláltak az ukránok egy lopakodó vadászbombázót, elmaradnak a Győzelem Napi rendezvények Oroszországban - Híreink az ukrán frontról szombaton

ukrán drónok támadták meg vasárnap az oroszországi Primorszk balti-tengeri kikötőjét is,

felgyújtva azt - közölte Alekszandr Drozdenko helyi kormányzó a Telegram üzenetküldő alkalmazáson.

Elmondása szerint több mint 60 drónt lőttek le az éjszaka folyamán Oroszország északnyugati, leningrádi területe felett. A jelenős olajexportáló telephelynek számító Primorszkelleni támadást követően nem történt olajszivárgás, és a tüzet is eloltották - tette hozzá.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

