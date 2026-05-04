Bejelentette a tűzszünetet Ukrajna!

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy Ukrajna május 5-én éjféltől tűzszünetet léptet életbe. Az ügy előzményeként Moszkva tömeges megtorló rakétacsapással fenyegette meg Kijev belvárosát, amennyiben Ukrajna megpróbálja megakadályozni a Nagy Honvédő Háború emlékére tervezett ünnepségek megtartását.

Az államfő a Telegramon közzétett üzenetében azzal indokolta a lépést, hogy meggyőződésük szerint az emberi élet mérhetetlenül értékesebb bármilyen évforduló megünneplésénél.

Ennek szellemében május 5-ről 6-ra virradó éjféltől teljes fegyvernyugvást hirdettek. Zelenszkij nem határozta meg pontosan, hogy meddig tart a tűzszünet. Azt azonban hangsúlyozta, hogy a megadott időponttól kezdve Ukrajna szimmetrikusan fog eljárni. Egész pontosan így fogalmazott az elnök:

A megjelölt időponttól kezdve tükrözni fogjuk a másik fél lépéseit.

Előzmény

A bejelentés előzményeként

Moszkva tömeges megtorló rakétacsapással fenyegette meg Kijev belvárosát,

amennyiben Ukrajna megpróbálja megakadályozni a győzelem napjára tervezett ünnepségek megtartását.

Az orosz minisztérium emlékeztetett rá, hogy Vlagyimir Putyin 2026. május 8-9-én fegyverszünetet hirdet ki a szovjet nép Nagy Honvédő Háborúban aratott győzelmének megünneplése alkalmából. Kifejezte reményét, hogy az ukrán fél is követi ezt a példát.

Forrás: Reuters

