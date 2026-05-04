Bejelentette Donald Trump: új katonai művelet indul a Hormuzi-szorosnál - Fellélegezhet a világ?

Az amerikai Egyesült Államok elkezdi átkísérni az öbölben rekedt hajókat a Hormuzi-szoroson - jelentette be Donald Trump amerikai elnök a Truth Social oldalán.

Trump azt állítja: az Egyesült Államoktól segítséget kértek azok az országok, melyek hajói a Perzsa-öbölben rekedtek, Amerika pedig úgy döntött, hogy segítséget nyújt nekik.

Trump egész pontosan úgy fogalmaz, hogy "kikísérik" az öbölben rekedt hajókat a tiltott vizekről.

A művelet már ma elindul, "Project Freedom," azaz "Szabadság Projekt" névre hallgat majd.

A lépést Trump "humanitárius gesztusnak" nevezi és arra is kitér, hogy közben tárgyalásokat folytatnak Iránnal a háború lezárásáról. Közben jelzi: ha Irán akadályozza ezt a műveletet, az USA fegyverrel fog válaszolni.

Bár széles körben úgy értelmezte az amerikai média a bejelentést, hogy Trump innentől fegyveres kísérettel fogja segíteni a Perzsa-öbölben rekedt hajókat, az Axios arról ír a Fehér Házhoz köthető források alapján, hogy az USA csupán navigációs segítséget ad a hajóknak és a térségben dolgozó hadihajók készenlétben lesznek arra az esetre, ha katonai lépéseket kell tenni.

