Bejelentette Irán: tüzet nyitottak az amerikai hadiflottára – Rakétatalálat érte Trump fregattját

Tüzet nyitott az iráni Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest egy amerikai hadihajóra Dzsaszk szigete mellett – írja több közel-keleti hírportál az iráni Farsz hírügynökség tudósítására hivatkozva.

A Farsz hírügynökség anyagára semmilyen bizonyíték nincs, az állítólagos csapást egy „helyi hírforrásra” hivatkozva írták meg, viszont az olajár és a nemzetközi média is reagált rá.

Az iráni lap azt írja: az amerikai fregatt „megsértette a hajózási szabályokat” Dzsaszk szigete mellett, a Hormuzi-szoroson akart áthaladni, amikor az iráni haderő tüzet nyitott rá.

Teherán azt állítja: a fregatt találatot kapott és nem tudott tovább haladni.

Az Egyesült Államokból nem érkezett reakció a hírre – ismét fontos hangsúlyozni: a támadásra nincs egyelőre bizonyíték.

Irán és Amerika közt ismét eszkalálódik a feszültség, Trump elnök pár órája új "projektet" jelentett be, melynek lényege, hogy átkísérik a Perzsa-öbölben rekedt hajókat Hormuzon, annak ellenére, hogy Teherán szerint "zárva van" a szoros.

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images