Bejelentette Irán: tüzet nyitottak az amerikai hadiflottára – Rakétatalálat érte Trump fregattját

A Farsz hírügynökség anyagára semmilyen bizonyíték nincs, az állítólagos csapást egy „helyi hírforrásra” hivatkozva írták meg, viszont az olajár és a nemzetközi média is reagált rá.
Az iráni lap azt írja: az amerikai fregatt „megsértette a hajózási szabályokat” Dzsaszk szigete mellett, a Hormuzi-szoroson akart áthaladni, amikor az iráni haderő tüzet nyitott rá.
Teherán azt állítja: a fregatt találatot kapott és nem tudott tovább haladni.
Az Egyesült Államokból nem érkezett reakció a hírre – ismét fontos hangsúlyozni: a támadásra nincs egyelőre bizonyíték.
Irán és Amerika közt ismét eszkalálódik a feszültség, Trump elnök pár órája új "projektet" jelentett be, melynek lényege, hogy átkísérik a Perzsa-öbölben rekedt hajókat Hormuzon, annak ellenére, hogy Teherán szerint "zárva van" a szoros.
