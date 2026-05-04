  • Megjelenítés
Bejelentette Irán: tüzet nyitottak az amerikai hadiflottára – Rakétatalálat érte Trump fregattját
Globál

Bejelentette Irán: tüzet nyitottak az amerikai hadiflottára – Rakétatalálat érte Trump fregattját

Portfolio
Tüzet nyitott az iráni Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest egy amerikai hadihajóra Dzsaszk szigete mellett – írja több közel-keleti hírportál az iráni Farsz hírügynökség tudósítására hivatkozva.

A Farsz hírügynökség anyagára semmilyen bizonyíték nincs, az állítólagos csapást egy „helyi hírforrásra” hivatkozva írták meg, viszont az olajár és a nemzetközi média is reagált rá.

Az iráni lap azt írja: az amerikai fregatt „megsértette a hajózási szabályokat” Dzsaszk szigete mellett, a Hormuzi-szoroson akart áthaladni, amikor az iráni haderő tüzet nyitott rá.

Teherán azt állítja: a fregatt találatot kapott és nem tudott tovább haladni.

Az Egyesült Államokból nem érkezett reakció a hírre – ismét fontos hangsúlyozni: a támadásra nincs egyelőre bizonyíték.

Még több Globál

Ukrán csapás érte Moszkvát, súlyos támadás alatt Dobropillija - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Készül a legrosszabbra az Egyesült Államok: rohamtempóban kezdték el felhalmozni a csúcsfegyvert

Megindult a globális leszámolás a fosszilis tüzelőanyagokkal, de a legnagyobb szennyezők kimaradtak

Irán és Amerika közt ismét eszkalálódik a feszültség, Trump elnök pár órája új "projektet" jelentett be, melynek lényege, hogy átkísérik a Perzsa-öbölben rekedt hajókat Hormuzon, annak ellenére, hogy Teherán szerint "zárva van" a szoros.

Kapcsolódó cikkünk

Figyelmeztetést kapott Trump a nagy bejelentés után - Az egész világnak üzent Amerika ellensége

Támadás ért egy teherhajót a Hormuzi-szorosban

Amerika már az iráni olajipar összeomlását várja

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
OTP, Nvidia, arany, olaj vagy bitcoin? Mibe tegyük a pénzünket?
Zsiday Viktor leleplezte a piszkos trükköt: magyar milliárdosok tömegei dugják el így a vagyonukat
A Balti-tengeren támad Ukrajna, visszavonulót fújt az USA - Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility