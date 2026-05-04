Bejelentette Zelenszkij: erre fogják használni az EU-s hitel első részletét

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az örményországi Jerevánban tartott csúcstalálkozón új védelmi csomagokról és a dróngyártás felgyorsított finanszírozásáról állapodott meg partnereivel - jelentette az Ukrinform. Zelenszkij egyúttal sürgette az EU 90 milliárd eurós hitelprogramja első részletének folyósítását, illetve közölte: megállapodás született arról, hogy ezt az első részletet drónokra és elektronikai hadviselési eszközökre fordítják.

Volodimir Zelenszkij a sajtónak nyilatkozva elmondta, hogy a jereváni találkozó nemcsak a politikai figyelmet irányította vissza Ukrajnára, hanem konkrét eredményekkel is járt. A partnerek

új védelmi csomagokról, valamint a drónok és az elektronikai hadviselési eszközök gyorsított finanszírozásáról egyeztek meg.

Az ukrán elnök szerint az úgynevezett washingtoni csoportban – amelybe az Egyesült Államokkal és Donald Trump elnökkel tárgyaló országok tartoznak – a megbeszélések folytatásáról esett szó. Zelenszkij hangsúlyozta: bár Washington figyelme jelenleg Iránra és a Közel-Keletre összpontosul, Ukrajna számára létfontosságú volt a politikai figyelem visszaszerzése.

A konkrét eredmények közül kiemelte Mark Carney kanadai miniszterelnök 200 millió amerikai dolláros védelmi csomagját, amelyet az ottawai kormányfő is megerősített. Zelenszkij szerint a csúcstalálkozót követő hetekben más partnerektől is további hasonló csomagok várhatók. Az elnök hozzátette: pontosan tudják, mit jelent ez az összeg. Azzal is tisztában vannak, hogy hány Patriot légvédelmi rendszerhez való elfogórakétára számíthatnak belőle.

Zelenszkij egyúttal sürgette az EU 90 milliárd eurós hitelprogramja első részletének folyósítását, amelyet szerinte Ukrajnának már júniusban meg kellene kapnia. Közölte, hogy a dróngyártás felfuttatásához elengedhetetlen a gyors forrásbiztosítás. Hozzátette:

megállapodás született arról, hogy ezt az első részletet drónokra és elektronikai hadviselési eszközökre fordítják.

Az Európai Politikai Közösség nyolcadik, "A jövő építése: egység és stabilitás Európában" mottóval megrendezett kétnapos csúcstalálkozóján 48 állam- és kormányfő vett részt Jerevánban. A fórumon először képviseltette magát Európán kívüli ország Kanada révén, Mark Carney miniszterelnök személyében. Zelenszkij a csúcs keretében egyebek mellett a szlovák, a kanadai, a lengyel, az örmény és a grúz kormányfővel tárgyalt. Emellett egyeztetett az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnökével, valamint a NATO főtitkárával is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Hitelezés 2026

