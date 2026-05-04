Bejelentette Zelenszkij: megcsinálják, amitől Putyin retteg – Benézhetnek a drónok az orosz győzelmi parádéra

Lehet, hogy Ukrajna tényleg megtámadja a május 9-ei, győzelmi napi parádét Moszkvában – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ma délelőtt.

Oroszország bejelentette, hogy parádé lesz május 9-én, de nem lesznek rajta haditechnikai eszközök. Ha ez tényleg így lesz, sok sok éve először fordul elő olyan, hogy fegyverek nélkül rendezik meg a parádét. Az ukrán drónok viszont lehet, részt vesznek majd rajta”

– mondta az ukrán vezető.

Zelenszkij szerint a kialakult helyzet csupán azt bizonyítja, hogy Oroszország már nem olyan erős, mint volt, ezért továbbra is növelni kell a nyomásgyakorlást Moszkvával szemben.

