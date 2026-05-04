Brutális megtorlást helyezett kilátásba Moszkva, azonnali menekülésre szólítják fel a lakosságot

Moszkva tömeges megtorló rakétacsapással fenyegeti Kijev belvárosát,
amennyiben Ukrajna megpróbálja megakadályozni a győzelem napjára tervezett ünnepségek megtartását.
A minisztérium emlékeztetett rá, hogy Vlagyimir Putyin, az orosz fegyveres erők legfőbb parancsnokának döntése értelmében 2026. május 8-9-én fegyverszünetet hirdetnek ki a szovjet nép Nagy Honvédő Háborúban aratott győzelmének megünneplése alkalmából. Kifejezte reményét, hogy az ukrán fél is követi ezt a példát.
"Ugyanakkor nem kerülte el figyelmet a kijevi rezsim vezetőjének az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóján, Jerevánban tett nyilatkozata, amelyben azzal fenyegetőzik, hogy éppen május 9-én csapást mérnek Moszkvára" - állt a közleményben.
A tárca szerint az orosz fegyveres erők minden szükséges intézkedést megtesznek az ünnepi rendezvények biztonságának szavatolása érdekében.
"Abban az esetben, ha a kijevi rezsim megkísérli megvalósítani bűnös terveit abból a célból, hogy meghiúsítsa a Nagy Honvédő Háborúban aratott győzelem 81. évfordulójának megünneplését,
az Oroszországi Föderáció Fegyveres Erői válaszul tömeges rakétatámadást indítanak Kijev központja ellen.
Figyelmeztetjük Kijev civil lakosságát és a külföldi diplomáciai képviseletek munkatársait annak szükségességére, hogy időben elhagyják a várost" - hangzott a figyelmeztetés.
Az orosz védelmi minisztérium szerdán bejelentette, hogy a moszkvai Vörös téren a győzelem napján megtartandó díszszemlén nem vesznek majd rész a Szuvorov és a Nahimov nevét viselő katonai középiskola növendékei és kadétjai, és nem vonul fel a (szárazföldi) haditechnikai eszközök oszlopa. A tárca ezt az "aktuális operatív helyzettel" indokolta.
"A felvonulás gyalogos menetoszlopában részt vesznek a legmagasabb szintű katonai oktatási intézményeket, az Oroszországi Föderáció Fegyveres Erőinek valamennyi fegyvernemét és haderőtípusait képviselő katonák" - állt a közleményben. A díszszemle légiparádéval zárul, amelynek keretében Szu-25-ös repülőgépek az orosz trikolór színeit húzzák majd az égen.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a döntést ezt akkor azzal a "terrorfenyegetéssel" magyarázta, amellyel Kijev a harctéri kudarcaira reagál. Hangsúlyozta, hogy a parádét ennek ellenére megrendezik, ha csökkentett formátumban is ahhoz képest, mint amilyet tavaly, a győzelem jubileumi, 80. évfordulóján tartottak. Későbbre ígért tájékoztatás arról, hogy mely országok vezetői lesznek majd jelen az eseményen.
