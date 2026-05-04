Drasztikus drágulás jöhet a boltokban: egy pusztító időjárási anomália tehet keresztbe

A kakaó jegyzése 8,9 százalékkal tonnánként 3915 dollárra ugrott, ami február közepe óta nem látott csúcsot jelent. A hirtelen drágulás mögött elsősorban a befektetési alapok fedezeti vásárlásai állnak. Ezeket az ügyleteket
a műtrágyahiány és a közeledő El Niño anomália váltotta ki, mivel együttesen súlyosan veszélyeztethetik a 2026/2027-es globális termést.
A StoneX brókercég elemzője szerint az időjárási jelenség különösen Ecuador terméshozamára lesz negatív hatással. A dél-amerikai országban a korábban várt 650 ezer tonna helyett idén valószínűleg mindössze 590-600 ezer tonna körüli mennyiséget takarítanak be. Az áremelkedést a vártnál kedvezőbb feldolgozóipari és vállalati jelentések is támogatták, amelyek az év második felére a kereslet fellendülését vetítik előre.
A nyerscukor jegyzése eközben háromhetes csúcsra, fontonkénti 15,22 centre emelkedett. A piacot stabilan tartja az a kilátás, hogy a magas energiaárak miatt több vezető termelő országban
a cukornád egy részét inkább etanolgyártásra fordítják.
A São Paulo-i Egyetem kutatóközpontjának adatai szerint Brazília legnagyobb üzemanyagpiacán az áprilisi etanolértékesítés 25 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Ez a kiugró növekedés jól mutatja a bioüzemanyagok egyre nagyobb vonzerejét.
Ezzel párhuzamosan az arabica kávé jegyzése 1 százalékkal, fontonkénti 2,89 dollárra nőtt. Bár a világelső termelőnek számító Brazília várható rekordtermése némileg gátat szab az árak elszállásának,
az El Niño ázsiai ültetvényekre gyakorolt lehetséges hatása továbbra is komoly bizonytalanságot okoz a piacon.
Ezt az aggodalmat támasztják alá a friss indonéz adatok is. Ezek alapján a szumátrai robusta kávé exportja márciusban 68 százalékkal, nagyjából 7300 tonnára zuhant az előző évhez képest. Vietnám ugyanakkor zavartalanul teljesített: a hivatalos statisztikák szerint az év első négy hónapjában 810 ezer tonna kávét exportált, ami közel 16 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi időszakhoz viszonyítva.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
