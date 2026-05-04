  • Megjelenítés
Egyértelmű üzenetet küldött Zelenszkij: nincs biztonságban Putyin győzelmi parádéja
Globál

Egyértelmű üzenetet küldött Zelenszkij: nincs biztonságban Putyin győzelmi parádéja

Portfolio
Az ukrán drónerők megtámadták ma hajnalban Moszkvát – írja az RBK hírportál.

A csapás egy Moszfilmovszkaja utcán álló épületet ért,

egy ukrán drón mindössze 6 kilométerre a Vörös tértől ért célt.

A drón kifejezetten alacsonyan repült, vélhetően így kerülte el az orosz légvédelmi rendszereket.

A támadásról Szergej Szobjanin, Moszkva polgármestere is beszámolt. Sérült nincs.

Még több Globál

Súlyos állapotban kórházba vitték Donald Trump elnök szövetségesét

Ukrán csapás érte Moszkvát, súlyos támadás alatt Dobropillija - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Bejelentette Donald Trump: új katonai művelet indul a Hormuzi-szorosnál - Fellélegezhet a világ?

A csapás azért érdekes, mert a hétvégén kerül sor a Szovjetunió náci Németország feletti győzelmének évfordulós ünnepségére, ez Oroszország egyik legnagyobb nemzeti ünnepe. A parádénak minden évben hatalmas katonai felvonulás is része, amely idén legalább részben elmarad. Vlagyimir Putyin orosz elnök tűzszünetet is kért Ukrajnától a közös ünnepre hivatkozva, az ukránok szerint viszont az orosz vezető csak attól tart, hogy támadás fogja érni a parádéját.

A hajnali csapás alighanem azt jelentette: Putyinnak van mitől félnie.

Kapcsolódó cikkünk

Ukrán csapás érte Moszkvát, súlyos támadás alatt Dobropillija - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Címlapkép forrása: Natalia Kolesnikova/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
A Balti-tengeren támad Ukrajna, visszavonulót fújt az USA - Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap
Támadás ért egy teherhajót a Hormuzi-szorosban
Eltaláltak az ukránok egy lopakodó vadászbombázót, elmaradnak a Győzelem Napi rendezvények Oroszországban - Híreink az ukrán frontról szombaton
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility