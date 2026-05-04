Egyértelmű üzenetet küldött Zelenszkij: nincs biztonságban Putyin győzelmi parádéja

Az ukrán drónerők megtámadták ma hajnalban Moszkvát – írja az RBK hírportál.

A csapás egy Moszfilmovszkaja utcán álló épületet ért,

egy ukrán drón mindössze 6 kilométerre a Vörös tértől ért célt.

A drón kifejezetten alacsonyan repült, vélhetően így kerülte el az orosz légvédelmi rendszereket.

A támadásról Szergej Szobjanin, Moszkva polgármestere is beszámolt. Sérült nincs.

A csapás azért érdekes, mert a hétvégén kerül sor a Szovjetunió náci Németország feletti győzelmének évfordulós ünnepségére, ez Oroszország egyik legnagyobb nemzeti ünnepe. A parádénak minden évben hatalmas katonai felvonulás is része, amely idén legalább részben elmarad. Vlagyimir Putyin orosz elnök tűzszünetet is kért Ukrajnától a közös ünnepre hivatkozva, az ukránok szerint viszont az orosz vezető csak attól tart, hogy támadás fogja érni a parádéját.

A hajnali csapás alighanem azt jelentette: Putyinnak van mitől félnie.

