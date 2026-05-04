Egyszerre csapott az asztalra a két európai elnök: ne csak arról beszéljünk, hogy tőlünk mi kell Ukrajnának!

Petr Pavel, miután a Hradzsinban tárgyalt Alexander Stubb-bal, újságíróknak azt mondta: egyetértettek abban is, hogy ezt figyelembe véve közös lépésekre van szükség az Európai Unióban és a NATO-ban egyaránt.
Alexander Stubb szerint az orosz agresszió ellen védekező Ukrajna egyedülálló tapasztalatokat szerzett a modern háború vezetésében, amelyeket Európa érdekében ki kellene használni.
Ahelyett, hogy állandóan csak arról beszélünk, mire van szüksége Ukrajnának Európától, talán azon is el kellene gondolkodnunk, mire van szükségünk nekünk Európában Ukrajnától
- jelentette ki a finn államfő a sajtótájékoztatón.
Szerinte Európának meg kell szabadulnia attól a beidegződéstől, hogy csak ő segít Ukrajnának.
Nincs Európában vagy az Egyesült Államokban még egy olyan hadsereg, amely úgy lenne képes a modern háború vezetésére, mint az ukrán haderő
- vélte a finn elnök. Rámutatott: az ukrán hadsereg tapasztalatai Európában és a világ más régióiban, például a Közel-Keleten is hasznosítani lehetne.
A két vezető politikus egyetértett abban, hogy továbbra is szükség van Ukrajna támogatására, s egyben mindent meg kell tenni a béke mielőbbi megkötése érdekében.
Egyetértünk abban is, hogy Európa biztonságának a saját védelmi képességeken kell nyugodnia, és sokkal erősebb akaratra van szükség ahhoz, hogy önállóan, akár az Egyesült Államok nélkül is megvédhessük magunkat, ha a helyzet úgy kívánná
- húzta alá a cseh államfő. A finn elnök szerint szintén fokozni kell az európai együttműködést, és
meg kell erősíteni a NATO "európai pillérét".
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Martin Divisek
