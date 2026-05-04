Figyelmeztetést kapott Trump a nagy bejelentés után - Az egész világnak üzent Amerika ellensége

Az iráni vezérkar közleményben figyelmeztette hétfőn az amerikai haditengerészetet, hogy ne lépjen be a Hormuzi-szorosba - jelentette az iráni állami média, miután az Egyesült Államok tudatta, hogy megkezdi a régióban rekedt hajók kiszabadítását.

Ismételten kijelentjük, hogy a Hormuzi-szoros biztonsága a mi kezünkben van, és a hajók biztonságos áthaladását a fegyveres erőkkel kell egyeztetni"

- hangsúlyozta az iráni vezérkar.

Donald Trump amerikai elnök vasárnap jelentette be, hogy az amerikai haditengerészet hétfő reggel megkezdi a Szabadság Projekt (Project Liberty) műveletet, amelynek célja, hogy átkísérjék a Hormuzi-szoroson a Perzsa-öbölben rekedt semleges hajókat.

