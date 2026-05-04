Hatalmas a lebukás Ukrajnában: kiderült, mivel trükköztek a behívó elől menekülők
Globál

MTI
Az ukrán hatóságok számos házkutatást tartottak tizenhat régióban jelenlegi és korábbi toborzótiszteknél, mert korrupciós bűncselekmények elkövetésével gyanúsítják őket - közölte a rendőrség hétfőn.

Az ukrán haderő krónikus emberhiánnyal küzd a háború 2022. februári kitörése óta, miközben sajtójelentések szerint rendszeresen megvesztegetnek tisztségviselőket, hogy adjanak felmentést a sorozás alól, vagy hagyják hadköteles korú férfiaknak elhagyni az országot a rájuk vonatkozó tilalom ellenére.

Az ukrán rendőrség közleménye szerint a rajtaütések során pénzt, személyautókat és motorkerékpárokat foglaltak le, illetve több mint 150 közigazgatási vádat emeltek olyan jogsértések miatt, mint az illegális vagyonszerzés és a vagyonnyilatkozatok meghamisítása.

Ezek a műveletek nemcsak az elszigetelt korrupciós esetek felszámolására irányulnak, hanem a toborzás terén tapasztalható visszaélések rendszerszintű megtisztítására

- áll a rendőrség közleményében.

Drasztikus drágulás jöhet a boltokban: egy pusztító időjárási anomália tehet keresztbe

Ukrán csapás érte Moszkvát, súlyos támadás alatt Dobropillija - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Megszólalt Zelenszkij a tűzszünetről

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

