Hatalmas a lebukás Ukrajnában: kiderült, mivel trükköztek a behívó elől menekülők

Az ukrán hatóságok számos házkutatást tartottak tizenhat régióban jelenlegi és korábbi toborzótiszteknél, mert korrupciós bűncselekmények elkövetésével gyanúsítják őket - közölte a rendőrség hétfőn.

Az ukrán haderő krónikus emberhiánnyal küzd a háború 2022. februári kitörése óta, miközben sajtójelentések szerint rendszeresen megvesztegetnek tisztségviselőket, hogy adjanak felmentést a sorozás alól, vagy hagyják hadköteles korú férfiaknak elhagyni az országot a rájuk vonatkozó tilalom ellenére.

Az ukrán rendőrség közleménye szerint a rajtaütések során pénzt, személyautókat és motorkerékpárokat foglaltak le, illetve több mint 150 közigazgatási vádat emeltek olyan jogsértések miatt, mint az illegális vagyonszerzés és a vagyonnyilatkozatok meghamisítása.

Ezek a műveletek nemcsak az elszigetelt korrupciós esetek felszámolására irányulnak, hanem a toborzás terén tapasztalható visszaélések rendszerszintű megtisztítására

- áll a rendőrség közleményében.

