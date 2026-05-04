Hírszerzési jelentés: komolyan retteg Putyin, hogy megöli közeli barátja - Meg is nevezték, ki lehet az elkövető

A jelentés szerint az elnök személyi védelméért felelős orosz Szövetségi Védelmi Szolgálat (FSZO) drasztikus intézkedéseket vezetett be az elmúlt hónapok során.
Erre példa, hogy az Elnöki Hivatal minden egyes látogatójára kétlépcsős átvilágítást szerveztek meg.
Putyin emellett jelentősen szűkítette a rendszeresen látogatott helyszínek körét is. Sem ő, sem a családja nem jelenik meg többé a korábban kedvelt Moszkva környéki és valdaji rezidenciákon. Az orosz vezető egyre több időt tölt a Krasznodari határterületen kialakított, korszerűsített bunkerekben.
A hírszerzési jelentés szerint emellett Putyin közvetlen környezetében mindenkinek szigorúan tilos mobiltelefont használni.
Az elnök munkatársai kizárólag internet-hozzáférés nélküli eszközöket kapnak, és csak az FSZO járműveivel közlekedhetnek.
Biztonsági okokból Moszkva egyes körzeteiben időszakosan a kommunikációs hálózatokat is lekapcsolják.
Az iStories azt írja, Putyin nem csupán ukrán merénylettől vagy dróntámadástól tart, hanem saját embereiben sem bízik.
Az orosz ellenzéki lap által szemlézett jelentés szerint államcsíny gyanúja is felmerül, az esetleges puccskísérlet egyik "fő gyanúsítottja" Szergej Sojgu, a Biztonsági Tanács elnöke, aki továbbra is jelentős befolyással bír a katonai vezetésben. A hírszerzési jelentés szerint Ruszlan Calikovnak, Sojgu korábbi első helyettesének a 2026. március 5-i letartóztatása ezzel összefügg: ez lényegében egy üzenet Sojgunak a Kreml vezetőjétől. Sojgu és Putyin közeli barátságban voltak az Ukrajna elleni invázió előtt, rendszeresen mutatkoztak együtt, az orosz hadsereg katonai kudarcai miatt azonban megromlott ez a viszony és Sojgut is leváltotta Putyin védelmi miniszteri pozíciójából.
Az iStories szerint az orosz hatalmi struktúrák közötti feszültség is folyamatosan fokozódik. Fanil Szarvarov altábornagy 2025. december 22-i moszkvai meggyilkolása után Valerij Geraszimov vezérkari főnök a Biztonsági Tanács állandó tagjainak összehívását javasolta. Putyin azonban inkább egy szűkebb körű megbeszélést tartott december 25-én.
Ezen az értekezleten a biztonsági szervek képviselői egymásra hárították a felelősséget az ukrán szolgálatok által végrehajtott támadások miatt.
Geraszimov élesen bírálta a titkosszolgálatokat, amiért képtelenek előre jelezni és megakadályozni az orosz vezetők elleni merényleteket. Alekszandr Bortnyikov, az FSZB igazgatója ezzel szemben a rendszeres megelőzés lehetetlenségére hivatkozott. Viktor Zolotov, a Nemzeti Gárda parancsnoka pedig közölte, hogy a saját erőforrásait nem tudja a honvédelmi tárca tisztjeinek védelmére átcsoportosítani. A megbeszélés után állítólag Geraszimov kérésére több tábornok is fokozott védelmet kapott az FSZO-tól.
A lap azt írja: jelentés egyes adatait időközben független források is megerősítették. Egy aktív FSZB-tiszt az iStoriesnak elmondta, hogy az egysége számára jelentősen megnehezedett a lehallgatási engedélyek beszerzése a nem politikai jellegű bűnügyekben, mivel minden erőforrást katonai és politikai lehallgatsokra csoportosítottak át.
Az orosz lap nem nevezi meg azt az országot, ahonnan a jelentés származik. Lényegében az összes NATO / EU tagállam hírszerzése aktív valamilyen formában Oroszország kapcsán, így még csak találgatni sem lehet erről az államról.
Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images
