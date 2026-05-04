Hivatalos cáfolat jött Amerikától: ordas nagy hazugság, amit Irán ma bejelentett
Nem igaz, hogy az Egyesült Államok hadihajói támadás alá kerültek ma Irán partjainál – írta ki X-oldalára az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM).

Az amerikai szervezet arra reagált, hogy a Farsz hírügynökség ma bejelentette, hogy rakétákkal találtak el egy amerikai fregattot az iráni forradalmi gárda tagjai Irán partjainál.

A CENTCOM ismerteti az iráni állításokat, majd azt írja:

Igazság: egyetlen amerikai hadihajót sem találtak el. Az amerikai erők a Szabadság Projektet támogatják és közben tengerészeti blokádot végeznek Irán kikötőinél.

A hírre a Brent árfolyama enyhén csökkent, de közelében sincs a nap elején látható, 105 dollár / hordós árfolyamnak: még mindig 111 dollár / hordó felett van.

