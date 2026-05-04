Incidens történt a gyakorlaton, ahol magyar katonák is részt vesznek – Mentőakciót kellett indítani
Eltűnt két amerikai katona az African ​Lion hadgyakorlaton, melyen magyar katonák is részt vesznek.

A Reuters információi szerint a két amerikai katona Tan-Tan térségében tűnt el, vélhetően a tengerbe estek.

A marokkói hadsereg tisztázta:

a katonák eltűnéséhez vélhetően baleset vezetett, nincs köze terroristáknak az esethez.

Az African Lion 2026 az Egyesült Államok Afrikai Parancsnoksága (USAFRICOM) legnagyobb éves közös gyakorlata, amely több mint 40 ország részvételével április 20. és május 8. között zajlik Ghánában, Marokkóban, Szenegálban és Tunéziában. Célja az Egyesült Államok, az afrikai országok és a globális szövetségesek kollektív biztonsági képességeinek megerősítése. A gyakorlaton magyar katonák is részt vesznek – nincs arról információ, hogy őket bármiben érintené a Tan-Tan mellett történt incidens.

