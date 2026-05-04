  • Megjelenítés
Készül a legrosszabbra az Egyesült Államok: rohamtempóban kezdték el felhalmozni a csúcsfegyvert
Globál

Készül a legrosszabbra az Egyesült Államok: rohamtempóban kezdték el felhalmozni a csúcsfegyvert

Portfolio
Az Egyesült Államok hadserege 441,6 millió dolláros szerződést kötött a Raytheonnal további Patriot GEM-T elfogórakéták gyártására. A megállapodással az Operation Epic Fury hadművelet keretében bővítik a légvédelmi kapacitást, valamint erősítik a ballisztikus és manőverező légicélok elleni védelmet - írta az Army Recognition.

A szerződést az amerikai védelmi minisztérium 2026. május 1-jén jelentette be. A döntés célja az elfogórakéta-készletek közvetlen növelése. Erre egy olyan időszakban van szükség, amikor az amerikai erőknek összetett, nagy intenzitású légitámadásokra kell felkészülniük a vitatott hadszíntereken.

A GEM-T a MIM–104 elfogórakéta-család korszerűsített változata, amelyet továbbfejlesztett rávezetőrendszerrel és új közelségi gyújtóval láttak el.

Ezek a fejlesztések javítják a rendszer hatékonyságát a kis radarkeresztmetszetű célpontok, köztük a manőverező robotrepülőgépek, a pilóta nélküli légi járművek és a harcászati ballisztikus rakéták ellen.

A PAC–3 elfogórakétával ellentétben – amely a ballisztikus rakétákat közvetlen találattal, kinetikus energiával semmisíti meg – a GEM-T repesz-romboló harci résszel rendelkezik. Ezt a légicélok szélesebb körének leküzdésére optimalizálták. A megoldás nagyobb rugalmasságot biztosít a parancsnokok számára. Így a költségesebb elfogórakétákat a fejlett ballisztikus fenyegetések ellen tartalékolhatják, miközben az alacsonyabban repülő, aerodinamikus célpontok ellen is hatékony védelmet nyújtanak.

Még több Globál

Ukrán csapás érte Moszkvát, súlyos támadás alatt Dobropillija - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Bejelentette Irán: tüzet nyitottak az amerikai hadiflottára – Rakétatalálat érte Trump fregattját

Megindult a globális leszámolás a fosszilis tüzelőanyagokkal, de a legnagyobb szennyezők kimaradtak

A 2026-os költségvetési év különleges forrásainak azonnali és teljes lekötése kiemelt prioritású igényre utal. Ezt valószínűleg a fegyverek gyors hadműveleti elhasználódása, valamint az előretolt bázisokon telepített elfogórakéta-készletek feltöltésének szükségessége indokolja. A megfelelő készletszint fenntartása elengedhetetlen a folyamatos légvédelmi lefedettség biztosításához a nagy intenzitású konfliktushelyzetekben.

Kapcsolódó cikkünk

Két új vadászrepülőgép-század beszerzését jelentette be Izrael

Ez az igazi csapás Európára: visszavonja csúcsfegyvereit az Egyesült Államok

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
OTP, Nvidia, arany, olaj vagy bitcoin? Mibe tegyük a pénzünket?
Zsiday Viktor leleplezte a piszkos trükköt: magyar milliárdosok tömegei dugják el így a vagyonukat
A Balti-tengeren támad Ukrajna, visszavonulót fújt az USA - Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility