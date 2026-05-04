Készül a legrosszabbra az Egyesült Államok: rohamtempóban kezdték el felhalmozni a csúcsfegyvert

A szerződést az amerikai védelmi minisztérium 2026. május 1-jén jelentette be. A döntés célja az elfogórakéta-készletek közvetlen növelése. Erre egy olyan időszakban van szükség, amikor az amerikai erőknek összetett, nagy intenzitású légitámadásokra kell felkészülniük a vitatott hadszíntereken.

A GEM-T a MIM–104 elfogórakéta-család korszerűsített változata, amelyet továbbfejlesztett rávezetőrendszerrel és új közelségi gyújtóval láttak el.

Ezek a fejlesztések javítják a rendszer hatékonyságát a kis radarkeresztmetszetű célpontok, köztük a manőverező robotrepülőgépek, a pilóta nélküli légi járművek és a harcászati ballisztikus rakéták ellen.

A PAC–3 elfogórakétával ellentétben – amely a ballisztikus rakétákat közvetlen találattal, kinetikus energiával semmisíti meg – a GEM-T repesz-romboló harci résszel rendelkezik. Ezt a légicélok szélesebb körének leküzdésére optimalizálták. A megoldás nagyobb rugalmasságot biztosít a parancsnokok számára. Így a költségesebb elfogórakétákat a fejlett ballisztikus fenyegetések ellen tartalékolhatják, miközben az alacsonyabban repülő, aerodinamikus célpontok ellen is hatékony védelmet nyújtanak.

A 2026-os költségvetési év különleges forrásainak azonnali és teljes lekötése kiemelt prioritású igényre utal. Ezt valószínűleg a fegyverek gyors hadműveleti elhasználódása, valamint az előretolt bázisokon telepített elfogórakéta-készletek feltöltésének szükségessége indokolja. A megfelelő készletszint fenntartása elengedhetetlen a folyamatos légvédelmi lefedettség biztosításához a nagy intenzitású konfliktushelyzetekben.

