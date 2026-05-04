Kiderültek a részletek: félelmetes fegyverekkel pakolja meg rohamtempóban épülő FF(X) hadihajóit az Egyesült Államok
Az amerikai haditengerészet a tervek szerint a 2030-as pénzügyi év harmadik negyedévében veszi át az első FF(X) fregattot - írta meg a Naval News.
A szokatlanul szoros határidő betartása érdekében a fővállalkozó Huntington Ingalls Industries (HII) az Amerikai Parti Őrség Legend-osztályú hajóinak törölt, tizenegyedik egységéből származó alkatrészeket is felhasználja. Mivel az FF(X) eleve a Legend-osztályon alapul, a két hajótípus közötti hasonlóság a tervezési és a gyártási folyamatot is jelentősen lerövidíti.

A 2027-es pénzügyi évben mintegy 1,429 milliárd dollárt különítettek el az osztályelső hajó beszerzésére, amelyhez további 212 millió dollár kutatás-fejlesztési keret társul. Ezt az összeget a fedélzeti- és harcrendszerek validálására, a moduláris eszközök és a személyzet nélküli felszíni járművek integrációjára, valamint a második gyártási széria (Flight 2) előzetes tervezésére fordítják. A tervek szerint az első széria (Flight 1) legalább két hajóból fog állni. Ezeknél

a lehető legkevesebb módosítást hajtják végre a Legend-osztály alapkonfigurációjához képest.

A legfontosabb eltérések közé tartozik a közvetlen légvédelmet biztosító Rolling Airframe Missile (RAM) rakétaindító, az SPS-77 típusú légtérellenőrző radar, valamint a tatrész csónakrámpájának átalakítása a konténeres felszerelések szállítására.

Közben már a Flight 2 széria tervezése is megkezdődött. A haditengerészet költségvetési dokumentumai szerint kiemelt figyelemmel vizsgálják egy függőleges rakétaindító rendszer (VLS) beépítését a hajótestbe. A cél az, hogy a hajók az alacsony intenzitású műveletek mellett szélesebb feladatkörben is bevethetők legyenek.

Kiemelt fejlesztési irány a tengeralattjáró-elhárító hadviselés (ASW) is. A haditengerészet jelenleg is vizsgálja a dedikált ASW-rendszerek integrálását az FF(X) architektúrájába. Az összesen 55-60 darabosra tervezett fregattflotta többségét várhatóan már a továbbfejlesztett, erősebb légvédelmi és tengeralattjáró-elhárító képességekkel rendelkező változatból szerzik be.

Címlapkép forrása: Pierre Crom/Getty Images

