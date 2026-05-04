Kimondta az európai vezető: Zelenszkij egyetlen országra bízná, hogy "gondoskodjon" Magyar Péterről

Kijev arra számít, hogy Lengyelország segít a magyar-ukrán kapcsolatok újraindításában - jelentette ki Donald Tusk lengyel kormányfő hétfői sajtóértekezletén, miután tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel Jerevánban.

Tusk az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóján vesz részt az örmény fővárosban. Sajtóértekezletén közölte: Zelenszkijjel egyebek mellett a nemzetközi ukrajnai újjáépítési konferencia előkészületeit vitatták meg, amelyet júniusban az észak-lengyelországi Gdanskban tartanak.

Ukrajna is nagyon érdekelt abban, hogy »gondoskodjunk« Magyarország új miniszterelnökéről, idézőjelben »gondoskodjunk« róla. Vagyis az együttműködés elősegítéséről van szó, mivel Ukrajna és Magyarország kapcsolata nagyon feszült volt

- fogalmazott Tusk, aki szerint tehát a "gondoskodás" azt jelenti, hogy

Varsó segítse elő a magyar-ukrán együttműködést.

Lengyelország számára ugyanennyire fontos, hogy a leendő magyar miniszterelnök

lépéseket tegyen a Budapest és Kijev közötti teljes bizalom helyreállítása érdekében,

hiszen az "mindenkinek jól jön Európában" - tette hozzá Tusk. Aláhúzta: az ukránok ez ügyben egyértelműen számítanak a lengyel és a magyar kormányfő kapcsolatának szerepére.

Azt hiszem, nem fognak csalódni

- jegyezte meg Tusk.

A lengyel kormányfő megerősítette: az új magyar miniszterelnököt "rövidesen" fogadja Lengyelországban, és "már most is várja ezt a látogatást", amelynek napirendjén a magyar-ukrán kapcsolatok is szerepelnek majd.

Magyar Péter korábban már bejelentette, első útja a május 9-i miniszterelnöki beiktatása után Varsóba fog vezetni.

