Kimondta az európai vezető: Zelenszkij egyetlen országra bízná, hogy "gondoskodjon" Magyar Péterről

Tusk az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóján vesz részt az örmény fővárosban. Sajtóértekezletén közölte: Zelenszkijjel egyebek mellett a nemzetközi ukrajnai újjáépítési konferencia előkészületeit vitatták meg, amelyet júniusban az észak-lengyelországi Gdanskban tartanak.
Ukrajna is nagyon érdekelt abban, hogy »gondoskodjunk« Magyarország új miniszterelnökéről, idézőjelben »gondoskodjunk« róla. Vagyis az együttműködés elősegítéséről van szó, mivel Ukrajna és Magyarország kapcsolata nagyon feszült volt
- fogalmazott Tusk, aki szerint tehát a "gondoskodás" azt jelenti, hogy
Varsó segítse elő a magyar-ukrán együttműködést.
Lengyelország számára ugyanennyire fontos, hogy a leendő magyar miniszterelnök
lépéseket tegyen a Budapest és Kijev közötti teljes bizalom helyreállítása érdekében,
hiszen az "mindenkinek jól jön Európában" - tette hozzá Tusk. Aláhúzta: az ukránok ez ügyben egyértelműen számítanak a lengyel és a magyar kormányfő kapcsolatának szerepére.
Azt hiszem, nem fognak csalódni
- jegyezte meg Tusk.
A lengyel kormányfő megerősítette: az új magyar miniszterelnököt "rövidesen" fogadja Lengyelországban, és "már most is várja ezt a látogatást", amelynek napirendjén a magyar-ukrán kapcsolatok is szerepelnek majd.
Magyar Péter korábban már bejelentette, első útja a május 9-i miniszterelnöki beiktatása után Varsóba fog vezetni.
Címlapkép forrása: MTI
Megbénultak a nagy átutalások Magyarországon, a központi rendszerben lehet a hiba
Kellemetlen meglepetés érkezett.
Mutatunk egy magyar részvényt, ami a következő midcap-sztori lehet
Ingyenes rendezvényünk jön.
Fellélegezhetnek a helyiek? Hivatalos tájékoztatás érkezett Székesfehérvárról az azbesztbotrányt követően
Sorra adják ki a jelentéseket az önkormányzatok.
Új korszak kezdődik: óriási fejlesztést kap az Egyesült Államok legfontosabb nukleáris fegyvere
Komoly pénzekért fejleszgeti a csapásmérő képességet Washington.
Megpihent áprilisban a lakáspiac, és ez még csak a kezdet
A Duna House havi tranzakciószám-becslése alapján.
Meglépi Brüsszel: két kínai óriáscéget is kitiltana az uniós piacról, Magyarország is aggódhat
Az Európai Bizottság fontos iparvédelmi intézkedésekről döntött.
Úgy néz ki, igaz a hír: Irán valóban rálőtt egy hajóra Hormuznál – Nem akármi volt a célpont
Tényleg akciózott a forradalmi gárda.
Zsiday: A magyar magántőkealap a legalizált offshore cég
Beszéltem erről korábban is, pl. a Transparency International 2025 decemberi konferenciáján, de fontos téma, különösen, hogy most ezekkel a a struktúrákkal sokat foglalkozik a közbeszéd,... Th
Végrendelet készítése összetett vagyon esetén: mikor érdemes végrendeleti végrehajtót kijelölni?
A végrendelet készítése, a hagyaték megtervezése ma már messze túlmutat azon, hogy az örökhagyó meghatározza, ki mit örököl. A gyakorlatban legalább ennyire fontos kérdés az is, hogyan t
Az "ügynökakták" nyilvánossága: kérdések és válaszok
Az ún. "ügynökakták" megnyitása az első intézkedések között szerepel a Tisza Párt választási programjában (lásd 10.o.), illetve Ruff Bálint a Miniszterelnökség vezetésére felkért min
Rendszerváltás-kamatvágás (feat. Zsiday)
Zsiday Viktor először a podcastban a választások óta, végre ő is tud reagálni arra, hogyan élte meg a választásokat és mire számít a jövőben. Jó... The post Rendszerváltás-kamatvágás (
Pattanásig feszül a húr - A világ örvényei és perspektívái a vezető elemző műhelyek szerint
A világ vezető think tankjeinek munkáiról szóló havi összegzésünk a szokásos áttekintés mellett első alakalommal a tíz legfontosabb elemzés listájával bővül. A nagy és közepes hatalmak
Az osztalék portfólióm - 2026. április
Lett egy új cégem áprilisban, és rekord osztalékot kaptam.VáltozásokAutomatic Data Processing, Inc. (ADP): Elemeztem, aztán vásároltam gyorsan egy csomagot belőle, szerintem jó áron. Nem tudom
Státusszimbólum, fedezeti eszköz, technológia - A műgyűjtői kultúra alakulása
A történelem válságai rendre átírták, ki és miért vásárol műalkotásokat, de egy mindig biztos volt: a műtárgyak ára mindig társadalmi pozíciót is jelölt. A XXI.... The post Státusszimb
Online kártyás fizetés teljes nyugalomban: így védi a pénzed egy zseniális trükk a mobilodban
A bankkártyás fizetés ma már az egyik legbiztonságosabb és legkényelmesebb módja az online vásárlásnak. A modern banki rendszerek - mint a többlépcsős hitelesítés - garantálják, hogy a p
Pihenés és teljesítmény: így áll az AI a testünk szolgálatában
Thuróczy Bertalan orvosbiológiai mérnökkel beszélgettünk.
Élénkül a gazdaság, de jöhet a kijózanodás
Tartós lehet a GDP-növekedés?
Mit fognak enni a magyarok, ha minden összeomlik? Ideje aggódni?
Nemsokára 10 milliárd ember kér enni.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?