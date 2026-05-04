Különös vírus ütötte fel a fejét - megszólalt az Egészségügyi Világszervezet

A hantavírus széles körűelterjedésének valószínűsége alacsony, ezért nincs ok pánikra, és utazási korlátozások bevezetésére sincs szükség
– közölte hétfőn a WHO európai regionális igazgatója.
Hans Kluge a közleményben kiemelte, hogy a hantavírus-fertőzés előfordulása ritka, mert általában fertőzött rágcsálók vizeletével, ürülékével vagy a nyálával való érintkezéshez kapcsolódik, az emberről emberre való terjedés esélye nagyon kicsi.
Az érintett óceánjáró, az Oceanwide Expeditions üzemeltetésében álló, holland zászló alatt közlekedő Hondius vasárnap érkezett Argentínából a Zöld-foki Köztársaságba, és a sajtó beszámolója szerint jelenleg is a főváros, Praia kikötőjében tartózkodik. A hajó fedélzetén tartózkodó 149 utast - akik 23 ország állampolgárai - egyelőre nem engedték partra szállni, mert a részletes járványügyi vizsgálat még folyamatban van.
A WHO korábbi közlése szerint legalább egy fertőzött esetében vérzéses lázzal járó betegséget állapítottak meg. Bejelentették azt is, hogy az egyik, azóta már bizonyítottan hantavírus-fertőzöttet, egy brit állampolárt egy dél-afrikai kórház intenzív osztályára szállították; a másik kettőt pedig megfigyelés alatt tartják, és ha szükséges, a helyi hatóságokkal együttműködve máshová szállítják.
A Hondiust üzemeltető Oceanwide Expeditions hétfőn kiadott közleménye szerint a sürgősségi megfigyelés alatt álló két beteg a személyzet tagja volt. Légzőszervi tünetekkel kezelik őket, de egyelőre nem nyert hivatalos megállapítást az, hogy hantavírus-fertőzésük van. Hozzátették, hogy a holland hatóságok felvették a kapcsolatot a zöld-foki kollégáikkal annak érdekében, hogy mindkét beteget elszállíthassák Hollandiába. A holland külügyminisztérium megerősítette, hogy közre fog működni a mentőakció megszervezésében is.
Az Oceanwide Expeditions közölte azt is, hogy terveik szerint a hajó a Kanári-szigetekhez tartozó Las Palmasba vagy Tenerifére vinné tovább Praiából az utasokat, akik az újabb orvosi vizsgálatokat követően valamennyien elhagyhatnák a fedélzetet, hogy utána hazatérhessenek. Hozzátették, hogy "szigorú óvintézkedések vannak érvényben a fedélzeten, amelyek az orvosi felügyelet mellett magukban foglalják az utasok egymástól való elkülönítését és a higiéniai előírásokat is".
Közölték továbbá, hogy az első két halálos áldozat egy holland házaspár volt: a férfi április 11-én, a felesége pedig azután halt bele a fertőzésbe, hogy az utasok április 24-én, a Nagy-Britanniához tartozó Szent Ilona-szigeten elhagyták a fedélzetet.
A harmadik, szombaton elhunyt utas német állampolgár volt, és halálának pontos okát még nem állapították meg - tették hozzá.
