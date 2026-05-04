Megdöbbentő felfedezés: olyat találtak a kutatók a Naprendszer peremén, aminek nem is szabadna léteznie

A mintegy 500 kilométer átmérőjű, (612533) 2002 XV93 jelű égitest a Kuiper-övben kering. A Naptól mért távolsága nagyjából megegyezik a Plútó pályájával. A Nature Astronomy folyóiratban megjelent tanulmány szerint az objektum rendkívül ritka légkörrel rendelkezik. Ez a gázburok ötmilliószor-tízmilliószor vékonyabb a földi atmoszféránál, és a Plútó amúgy is szinte légüres légkörénél is ötvenszer-százszor ritkább. A kutatók szerint az atmoszférát metán, nitrogén vagy szén-monoxid alkothatja.
A felfedezés leginkább azért meglepő,
mert a szakemberek eddig úgy vélték, hogy egy ekkora méretű, ilyen távoli és hideg égitest nem képes légkört fenntartani.
Ez arra utal, hogy még a távoli, fagyos világokban is léteznek olyan dinamikus folyamatok, amelyeket korábban nem feltételeztünk
– mondta Vatanabe Dzsunicsi. A kutató a Kiotói Szangjó Egyetem Kojama Csillagvizsgálójának igazgatója, egyben a tanulmány társszerzője.
A kutatók két magyarázatot is felvázoltak a légkör eredetére. Az egyik lehetőség, hogy egy állandó atmoszféráról van szó, amelyet a kriovulkanizmus tart fenn. Ebben az esetben az égitest belsejéből illékony gázok és jég szivárog a felszínre a kéreg repedésein keresztül. A másik forgatókönyv szerint a légkör csupán ideiglenes, és egy viszonylag friss becsapódás szabadította fel a gázokat. Ha ez utóbbi feltételezés igaz, az atmoszféra néhány éven vagy évtizeden belül teljesen eloszolhat.
A japán kutatók csillagfedéses módszerrel vizsgálták az objektumot, amelyhez kiotói, naganói és fukusimai távcsöveket használtak. Az égitest elliptikus pályán mozog, és 247 földi év alatt kerüli meg a Napot. A feltételezések szerint a Naprendszer keletkezésének idejéből, mintegy 4,5 milliárd évvel ezelőttről származik. Összetételét tekintve valószínűleg vízjég, kőzet és különböző, szerves anyagokban gazdag összetevők alkotják.
Arimacu Kó, a tanulmány vezető szerzője és az Isigakidzsima Csillagvizsgáló vezetője elismerte, hogy az égitest jelenlegi neve nem túl emlékezetes. A kutató személyes kedvence az Amamikju név lenne, amely az okinavai mitológia teremtőistennőjére utal. A végleges és hivatalos elnevezés azonban a Nemzetközi Csillagászati Unió szigorú eljárásrendjét fogja követni.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Egyszerre csapott az asztalra a két európai elnök: ne csak arról beszéljünk, hogy tőlünk mi kell Ukrajnának!
Úgy vélik, Európának egyedül is meg kell tudni védenie magát.
A korábbi mélyrepülés után feltámadt a Tesla Európában
Van olyan piac, ahol megduplázódtak az eladások.
Kimondta az európai vezető: Zelenszkij egyetlen országra bízná, hogy "gondoskodjon" Magyar Péterről
Azt is elárulta, hogy mi a teendő, amivel mindenki jól jár Európában.
Feljelentést tett az MNB az Erste Bank megzsarolása ügyében
Hatáskör túllépésével elkövetett hivatali visszaélés a gyanú.
Hátborzongató adatokat rejt a négy éve lezuhant Boeing feketedoboza: szándékosan vihették a halálba az utasokat
Az amerikai hatóságok hoztak nyilvánosságra friss adatokat.
A vevőknek áll a zászló: megtorpant a lakásdrágulás, komoly bajban lehetnek az eladók
Az átlagos hirdetési négyzetméterár január óta szinte semmit nem változott.
Áll a bál az EU-USA megállapodás körül, végzetes adok-kapok lehet a transzatlanti felek üzengetéséből
Trump alaposan magára vette a német kancellár kommentárját.
Akadoztak a nagy átutalások Magyarországon, a központi rendszer lassult le - Megszólalt a Giro
Kellemetlen meglepetés érkezett.
Zsiday: A magyar magántőkealap a legalizált offshore cég
Beszéltem erről korábban is, pl. a Transparency International 2025 decemberi konferenciáján, de fontos téma, különösen, hogy most ezekkel a a struktúrákkal sokat foglalkozik a közbeszéd,... Th
Az "ügynökakták" nyilvánossága: kérdések és válaszok
Az ún. "ügynökakták" megnyitása az első intézkedések között szerepel a Tisza Párt választási programjában (lásd 10.o.), illetve Ruff Bálint a Miniszterelnökség vezetésére felkért min
Rendszerváltás-kamatvágás (feat. Zsiday)
Zsiday Viktor először a podcastban a választások óta, végre ő is tud reagálni arra, hogyan élte meg a választásokat és mire számít a jövőben. Jó... The post Rendszerváltás-kamatvágás (
Pattanásig feszül a húr - A világ örvényei és perspektívái a vezető elemző műhelyek szerint
A világ vezető think tankjeinek munkáiról szóló havi összegzésünk a szokásos áttekintés mellett első alakalommal a tíz legfontosabb elemzés listájával bővül. A nagy és közepes hatalmak
Az osztalék portfólióm - 2026. április
Lett egy új cégem áprilisban, és rekord osztalékot kaptam.VáltozásokAutomatic Data Processing, Inc. (ADP): Elemeztem, aztán vásároltam gyorsan egy csomagot belőle, szerintem jó áron. Nem tudom
Végrendelet készítése összetett vagyon esetén: mikor érdemes végrendeleti végrehajtót kijelölni?
A végrendelet készítése, a hagyaték megtervezése ma már messze túlmutat azon, hogy az örökhagyó meghatározza, ki mit örököl. A gyakorlatban legalább ennyire fontos kérdés az is, hogyan t
Státusszimbólum, fedezeti eszköz, technológia - A műgyűjtői kultúra alakulása
A történelem válságai rendre átírták, ki és miért vásárol műalkotásokat, de egy mindig biztos volt: a műtárgyak ára mindig társadalmi pozíciót is jelölt. A XXI.... The post Státusszimb
Online kártyás fizetés teljes nyugalomban: így védi a pénzed egy zseniális trükk a mobilodban
A bankkártyás fizetés ma már az egyik legbiztonságosabb és legkényelmesebb módja az online vásárlásnak. A modern banki rendszerek - mint a többlépcsős hitelesítés - garantálják, hogy a p
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Pihenés és teljesítmény: így áll az AI a testünk szolgálatában
Thuróczy Bertalan orvosbiológiai mérnökkel beszélgettünk.
Élénkül a gazdaság, de jöhet a kijózanodás
Tartós lehet a GDP-növekedés?
Mit fognak enni a magyarok, ha minden összeomlik? Ideje aggódni?
Nemsokára 10 milliárd ember kér enni.