Megdöbbentő felfedezés: olyat találtak a kutatók a Naprendszer peremén, aminek nem is szabadna léteznie
A Plútó után egy újabb Neptunuszon túli égitesten is légkört azonosítottak a csillagászok. A felfedezés arra utal, hogy a Naprendszer peremvidékén keringő jeges testek egy része sokkal dinamikusabb lehet, mint eddig gondoltuk.

A mintegy 500 kilométer átmérőjű, (612533) 2002 XV93 jelű égitest a Kuiper-övben kering. A Naptól mért távolsága nagyjából megegyezik a Plútó pályájával. A Nature Astronomy folyóiratban megjelent tanulmány szerint az objektum rendkívül ritka légkörrel rendelkezik. Ez a gázburok ötmilliószor-tízmilliószor vékonyabb a földi atmoszféránál, és a Plútó amúgy is szinte légüres légkörénél is ötvenszer-százszor ritkább. A kutatók szerint az atmoszférát metán, nitrogén vagy szén-monoxid alkothatja.

A felfedezés leginkább azért meglepő,

mert a szakemberek eddig úgy vélték, hogy egy ekkora méretű, ilyen távoli és hideg égitest nem képes légkört fenntartani.

Ez arra utal, hogy még a távoli, fagyos világokban is léteznek olyan dinamikus folyamatok, amelyeket korábban nem feltételeztünk

– mondta Vatanabe Dzsunicsi. A kutató a Kiotói Szangjó Egyetem Kojama Csillagvizsgálójának igazgatója, egyben a tanulmány társszerzője.

A kutatók két magyarázatot is felvázoltak a légkör eredetére. Az egyik lehetőség, hogy egy állandó atmoszféráról van szó, amelyet a kriovulkanizmus tart fenn. Ebben az esetben az égitest belsejéből illékony gázok és jég szivárog a felszínre a kéreg repedésein keresztül. A másik forgatókönyv szerint a légkör csupán ideiglenes, és egy viszonylag friss becsapódás szabadította fel a gázokat. Ha ez utóbbi feltételezés igaz, az atmoszféra néhány éven vagy évtizeden belül teljesen eloszolhat.

A japán kutatók csillagfedéses módszerrel vizsgálták az objektumot, amelyhez kiotói, naganói és fukusimai távcsöveket használtak. Az égitest elliptikus pályán mozog, és 247 földi év alatt kerüli meg a Napot. A feltételezések szerint a Naprendszer keletkezésének idejéből, mintegy 4,5 milliárd évvel ezelőttről származik. Összetételét tekintve valószínűleg vízjég, kőzet és különböző, szerves anyagokban gazdag összetevők alkotják.

Arimacu Kó, a tanulmány vezető szerzője és az Isigakidzsima Csillagvizsgáló vezetője elismerte, hogy az égitest jelenlegi neve nem túl emlékezetes. A kutató személyes kedvence az Amamikju név lenne, amely az okinavai mitológia teremtőistennőjére utal. A végleges és hivatalos elnevezés azonban a Nemzetközi Csillagászati Unió szigorú eljárásrendjét fogja követni.

