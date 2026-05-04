Megindult a globális leszámolás a fosszilis tüzelőanyagokkal, de a legnagyobb szennyezők kimaradtak

A 2026 áprilisában, a kolumbiai Santa Martában megrendezett nemzetközi klímakonferencia új irányt szabott a fosszilis energiahordozók kivezetéséről szóló vitának. A szimbolikus vállalások helyett immár a megvalósításra helyezték a hangsúlyt. A Kolumbia és Hollandia vezetésével zajló egyeztetések legfőbb üzenete, hogy a kérdés többé nem a kivezetés szükségessége, hanem annak igazságos és gazdaságilag is kivitelezhető módja. Ennek jelenleg a finanszírozási hiány és a fejlődő országok adósságterhe jelenti a legnagyobb akadályát.

A témát számos médium feldolgozta, mi most négyre fókuszáltunk:

  • The Guardian: A lap politikai áttörésként értékelte a tárgyalások lezárását. Kiemelték az önkéntes nemzeti ütemtervek körvonalazódását, valamint azt a kritikai észrevételt, miszerint a konszenzusos ENSZ-döntéshozatal a fosszilis lobbi térnyerése miatt gyakran gátolja a közvetlen kivezetésről szóló érdemi vitát.

  • Associated Press (AP): A hírügynökség a gyakorlati következményekre és a „tanulságokra” helyezte a hangsúlyt. Megjegyezték, hogy bár kötelező erejű vállalások nem születtek, az új együttműködési munkacsoportok és a finanszírozás mint rendszerszintű akadály nevesítése fontos előrelépés.

  • Le Monde: A francia lap a diplomáciai töredezettség és az ENSZ-folyamatok ismétlődő kudarca felől közelített. Külön hangsúlyozták, hogy az Egyesült Államok, Kína és India távolmaradása egyszerre jelzi a kezdeményezés korlátait és az alternatív diplomáciai formátumok terjedését.

  • El País: A spanyol lap Kolumbia belső „fosszilis–klíma” ellentmondásaira fókuszált. Santa Martát olyan helyszínként mutatták be, ahol a nemzetközi vezetői ambíciók találkoznak a hazai gazdasági és költségvetési realitásokkal, konkrét beruházási igényeket és megtakarítási becsléseket is felsorakoztatva.

A találkozót kifejezetten az ENSZ klímatárgyalásainak tehetetlensége hívta életre. A korábbi globális csúcstalálkozókon a konszenzusos döntéshozatal miatt a fosszilis iparágak érdekei gyakran megbénították a szén, az olaj és a földgáz kivezetéséről szóló érdemi vitát.

Erre válaszul Santa Martában egy olyan szövetség jött létre, amelyben

a részt vevő államok már a tényleges cselekvési hajlandóság alapján ültek asztalhoz. A világ három legnagyobb kibocsátója – Kína, az Egyesült Államok és India – ugyanakkor távol maradt.

Szintén nem képviseltették magukat az olajtermelő országok, mint például Katar, Szaúd-Arábia, és az Egyesült Arab Emirátusok.

Ez rávilágít az új diplomáciai útvonal korlátaira, ám az ambiciózus országokból álló koalíció megalakulását a szakértők így is történelmi áttörésként értékelték. A résztvevők célja most az, hogy az itt megszerzett lendületet beemeljék az ENSZ hivatalos keretei közé, különösen a következő klímacsúcsra készülve.

Tzeporah Berman, a Fosszilis Üzemanyagok Terjesztésmentességi Szerződés Kezdeményezés alapítója és elnöke így nyilatkozott a Guardian tudósítása szerint:

Santa Marta történelmi áttörést jelent – ez az első alkalom, hogy összehozzunk egy olyan országcsoportot, amely hajlandó cselekedni.

Olyan ambiciózus országok koalícióját építjük, amelyek készek vezető szerepet vállalni és megtörni azt a konszenzusbeli patthelyzetet, amely megbénította a fosszilis üzemanyagokkal kapcsolatos konkrét lépéseket az ENSZ-tárgyalásokon.”

A megbeszélések a szándéknyilatkozatok szintjéről a mérhető lépések felé mozdultak el. Bár kötelező erejű megállapodások egyelőre nem születtek, konkrét gyakorlati eredményeket sikerült felmutatni.

A résztvevők önkéntes nemzeti ütemtervek kidolgozásába kezdtek, valamint technológiai, pénzügyi és munkaerőpiaci munkacsoportokat hoztak létre a globális kivezetés összehangolására. Az új formátum a hagyományos ENSZ-csúcsoknál jóval nyitottabb és közvetlenebb légkört teremtett, ami jelentősen elősegítette a konstruktív munkát és az együttműködést.

A gyakorlati megvalósítás legfőbb szűk keresztmetszete azonban egyértelműen a finanszírozás. A tanácskozáson világossá vált, hogy a fosszilis energiahordozók elhagyása nem csupán klímavédelmi, hanem kiemelt gazdasági és szuverenitási kérdés is.

Mary Robinson, Írország volt elnöke, aki ma az éghajlati igazságosság kiemelkedő szószólója, hangsúlyozta, hogy sok fejlődő ország adósságcsapdában vergődik, és érdemi adósságkönnyítésre van szükségük ahhoz, hogy egyáltalán esélyük legyen megkezdeni a fosszilis tüzelőanyagoktól való elszakadást. Enélkül esélyük sincs elindítani a megújuló energiára való átállást, és ezzel párhuzamosan biztosítani a saját energiaellátásukat.

Ezt a gazdasági feszültséget magának a házigazdának a helyzete is jól példázza. Kolumbia egyrészt a nemzetközi klímapolitika élharcosaként lépett fel, másrészt a saját gazdasága és költségvetése továbbra is erősen függ a fosszilis energiahordozók exportjától.

Egy friss esettanulmány szerint az energiatermelés és a közlekedés teljes dekarbonizációja Kolumbiában éves szinten 10–14,1 milliárd dollárnyi beruházást igényelne. Ez a ráfordítás ugyanakkor a fosszilis tüzelőanyagok iránti kereslet drasztikus csökkenéséhez és jelentős hosszú távú megtakarításokhoz vezethetne 2026 és 2050 között.

A költségvetési realitások mellett a társadalmi elfogadottság is kulcskérdés. A fosszilis korszakkal való végleges szakításhoz olyan megállapodásokra van szükség, amelyek biztosítják az igazságos átmenetet, garantálva, hogy a zöld átállás terhei ne a helyi közösségekre háruljanak.

