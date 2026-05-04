Megnyílt Putyinnak az ablak, hogy támadást indítson az EU-tagállamok ellen – riadót fújtak a politikusok és elemzők

Európai védelmi tisztviselők és politikusok szerint Oroszország a következő egy-két évben kedvező időablakot láthat a NATO egységének próbára tételére, mivel az Egyesült Államok visszahúzódik Európából, miközben az EU katonai kapacitásainak megerősítése még évekre van. Bár teljes körű orosz támadást nem tartanak valószínűnek, korlátozott, szándékosan kétértelmű akciók – drónműveletek, balti-tengeri incidensek vagy infrastruktúra elleni provokációk – révén Moszkva megoszthatná a szövetséget a NATO kollektív védelmi 5. cikkének alkalmazásáról. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy Washington megkezdte csapatai kivonását Németországból, és további európai csapatcsökkentéseket helyezett kilátásba. Az európai országok között ugyanakkor nincs egység az orosz fenyegetés súlyosságának megítélésében.

Moszkva a következő egy-két évet tekintheti kedvező időablaknak arra, hogy próbára tegye a NATO egységét – mondták a Politicónak európai védelmi tisztviselők és politikusok. Az érvelés lényege, hogy Donald Trump még a Fehér Házban van, az amerikai–európai viszony gyenge, miközben az EU katonai kapacitásainak megerősítése csak évek múlva hozhat érdemi eredményt.

Mika Aaltola finn néppárti EP-képviselő szerint Oroszország számára most nyílt egy „lehetőségablak”, mert az Egyesült Államok visszahúzódik Európából, az EU pedig még nem készült fel arra, hogy önállóan viselje a nagyobb védelmi terheket.

A cikk szerint az európai és NATO-források nem tartják valószínűnek, hogy Oroszország teljes körű szárazföldi támadást indítana egy NATO-tagállam ellen, mivel az ukrajnai háború továbbra is leköti az orosz erőforrásokat. Reálisabb forgatókönyvnek tartanak egy korlátozott, szándékosan kétértelmű akciót: drónműveletet, balti-tengeri incidenst, sarkvidéki provokációt, kisebb szigetek vagy kritikus infrastruktúra célzását, esetleg az orosz árnyékflotta felhasználását.

A cél az lehetne, hogy Moszkva olyan helyzetet teremtsen, amely megosztja a NATO-t arról, életbe kell-e léptetni az 5. cikk szerinti kollektív védelmet.

A Trump-adminisztráció NATO-politikája külön kockázati tényezőként jelenik meg: Washington a hétvégén bejelentette 5000 amerikai katona kivonását Németországból, Donald Trump elnök pedig Olaszország és Spanyolország esetében is hasonló lépéseket helyezett kilátásba.

Egy európai védelmi tisztviselő szerint ha a republikánusok rosszul szerepelnek a novemberi félidős választásokon, Trump belpolitikai okokból még keményebben fordulhat Európa és a NATO ellen. Donald Tusk lengyel kormányfő ennek kapcsán a transzatlanti szövetség „folyamatos szétesését” nevezte a legnagyobb fenyegetésnek.

A cikk ugyanakkor hangsúlyozza, hogy Európában nincs egység az azonnali orosz fenyegetés megítélésében.

Finn és litván politikusok sürgetőbb veszélyt látnak, különösen az amerikai fegyverszállítások iráni háború miatti csúszása mellett, míg Észtországban és a NATO-ban többen óvatosabbak. Alar Karis észt elnök szerint Oroszország túlságosan le van kötve Ukrajnában ahhoz, hogy háborút indítson a Baltikum ellen, és ezt a véleményt több NATO- és európai védelmi tisztviselő is osztja. A visszatérő álláspont mégis az, hogy bár rövid távon nem látszik közvetlen katonai fenyegetés a NATO ellen, Európa nem engedheti meg magának, hogy alábecsülje az orosz kockázatvállalást vagy a nyugati egység esetleges félreértését.

Címlapkép forrása: NATO/Gatis Indrevics