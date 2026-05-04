Megszólalt Zelenszkij a tűzszünetről

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn elutasította és komolytalannak nevezte az egynapos tűzszünet ötletét az orosz-ukrán háborúban. Hangsúlyozta, hogy Kijevhez eddig semmilyen hivatalos javaslat nem érkezett az üggyel kapcsolatban - írja a Reuters.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn

elutasította az orosz–ukrán háborúra vonatkozó egynapos tűzszünet javaslatát, és komolytalannak minősítette az ötletet.

A Kreml korábbi tájékoztatása szerint az esetleges fegyvernyugvás május 9-re vonatkozna. Ezt a lehetőséget korábban az orosz és az amerikai elnök is megvitatta.

Ezen a napon ünneplik a náci Németország felett aratott második világháborús szovjet győzelem évfordulóját. Oroszországban ezt az ünnepet hagyományosan katonai parádéval tartják meg.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images