Megtámadta Oroszország Merefát: ballisztikus rakétákat lőttek ki - Sokan meghaltak

A támadás több boltot, családi házakat és egy autószervízt is megrongált. Egyelőre nem világos, miért támadták az oroszok a várost és azt sem tudni, pontosan mennyi, milyen típusú rakétát lőttek ki.

A négy halott életkora 41 és 63 között változik, rajtuk kívül még 16 ember szorult rendkívüli egészségügyi ellátásra a csapás miatt.

Merefa lakossága a háború előtt körülbelül 21 ezer fő volt, a város Harkivtől délnyugatra fekszik.

