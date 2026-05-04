Orbán Viktor volt szövetségese közös képpel üzent Magyar Péternek: "a három testőr vár a negyedikre!"

A három testőr a negyedikre és a V4-ek újjászületésére vár
- írta az X-en a szlovák kormányfő, utalva Magyar Péter leendő magyar miniszterelnökre, és mellékelt egy közös fotót is Andrej Babis cseh és Donald Tusk lengyel kormányfőkkel az Európai Politikai Közösség állam-, illetve kormányfőinek örményországi találkozóján.
Three musketeers are waiting for the fourth and the revival of V4 Photo by @AndrejBabis pic.twitter.com/P1MK7lol7C https://twitter.com/AndrejBabis?ref_src=twsrc%5Etfw— Robert Fico (@RobertFicoSVK) May 4, 2026
Magyar Péter már az országgyűlési választás előtt többször elmondta, hogy
első külföldi útja miniszterelnökként Varsóba, a második pedig Bécsbe vezet majd.
A Tisza Párt elnöke célként határozta meg a visegrádi együttműködés felélesztését, ami az utóbbi években jelentősen háttérbe szorult. Magyar a nemzetközi sajtótájékoztatóján felvetette, hogy a V4-be Horvátország, Szlovénia és Ausztria mellett akár Romániát is fel lehetne venni, "és lehetne egy V8 rögtön".
Magyar Pétert Andrej Babis cseh kormányfő is meghívta már Prágába,
A leendő miniszterelnök a szlovák kormányt ugyanakkor élesen bírálta a Benes-dekrétumok kapcsán.
A Ficóval folytatott telefonbeszélgetése után Magyar azt közölte, a Tisza Párt csak akkor tartja elképzelhetőnek a szakpolitikai tárgyalások megkezdését, ha Szlovákia hatályon kívül helyezi a felvidéki magyarokat börtönnel fenyegető jogszabályt, és garanciát ad arra is, hogy a jövőben nem kerülhet sor magyar honfitársaink földjeinek elkobzására a Benes-dekrétumokra hivatkozva.
Szlovákia július 1-jétől veszi át a visegrádi országcsoport soros elnökségét egy évre.
Tusk szerint a V4-ek következő csúcstalálkozójára akár Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is meghívást kaphat. A lengyel kormányfő ma kijelentette,
Kijev arra számít, hogy Varsó segítse elő az ukrán-magyar kapcsolatok rendezését.
