Orbán Viktor volt szövetségese közös képpel üzent Magyar Péternek: "a három testőr vár a negyedikre!"

A Visegrádi Négyek, azaz Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia együttműködésének "újjászületését" szorgalmazta Robert Fico szlovák miniszterelnök Jerevánban hétfőn.

A három testőr a negyedikre és a V4-ek újjászületésére vár

- írta az X-en a szlovák kormányfő, utalva Magyar Péter leendő magyar miniszterelnökre, és mellékelt egy közös fotót is Andrej Babis cseh és Donald Tusk lengyel kormányfőkkel az Európai Politikai Közösség állam-, illetve kormányfőinek örményországi találkozóján.

Magyar Péter már az országgyűlési választás előtt többször elmondta, hogy

első külföldi útja miniszterelnökként Varsóba, a második pedig Bécsbe vezet majd.

A Tisza Párt elnöke célként határozta meg a visegrádi együttműködés felélesztését, ami az utóbbi években jelentősen háttérbe szorult. Magyar a nemzetközi sajtótájékoztatóján felvetette, hogy a V4-be Horvátország, Szlovénia és Ausztria mellett akár Romániát is fel lehetne venni, "és lehetne egy V8 rögtön".

Magyar Pétert Andrej Babis cseh kormányfő is meghívta már Prágába,

A leendő miniszterelnök a szlovák kormányt ugyanakkor élesen bírálta a Benes-dekrétumok kapcsán.

A Ficóval folytatott telefonbeszélgetése után Magyar azt közölte, a Tisza Párt csak akkor tartja elképzelhetőnek a szakpolitikai tárgyalások megkezdését, ha Szlovákia hatályon kívül helyezi a felvidéki magyarokat börtönnel fenyegető jogszabályt, és garanciát ad arra is, hogy a jövőben nem kerülhet sor magyar honfitársaink földjeinek elkobzására a Benes-dekrétumokra hivatkozva.

Szlovákia július 1-jétől veszi át a visegrádi országcsoport soros elnökségét egy évre.

Tusk szerint a V4-ek következő csúcstalálkozójára akár Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is meghívást kaphat. A lengyel kormányfő ma kijelentette,

Kijev arra számít, hogy Varsó segítse elő az ukrán-magyar kapcsolatok rendezését.

