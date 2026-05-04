Súlyos állapotban kórházba vitték Donald Trump elnök szövetségesét

Kórházba került Rudy Giuliani, New York volt polgármester, Donald Trump elnök szoros szövetségese és barátja – állapota súlyos.

Giuliani egészségügyi állapotáról az ügyvéd-politikus csapata és Trump elnök maga is beszámolt.

Nem világos, Giuliani pontosan miért került kórházba, csak annyit közöltek barátai, hogy

állapota súlyos, de stabil.

A férfi tavaly súlyos autóbalesetet szenvedett, nem tudni, a mostani egészségügyi incidens ezzel az esettel összefüggésben áll-e. Az ügyvéd-politikus most 81 éves.

Giuliani 1994 és 2001 közt szolgált New York polgármestereként, leginkább arról vált híressé, hogy a várost vezette a szeptember 11-ei terrortámadások után, illetve, hogy a 2020-as amerikai elnökválasztás után Donald Trump mellett kampányolt, aki ekkor azzal vádaskodott, hogy elcsalták a választást demokrata ellenfelei.

