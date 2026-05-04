Súlyosan megfenyegette Moszkva Kijevet, gyorsan jött is a reakció - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Bejelentette a tűzszünetet Ukrajna!
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy Ukrajna május 5-én éjféltől tűzszünetet léptet életbe. Az ügy előzményeként Moszkva tömeges megtorló rakétacsapással fenyegette meg Kijev belvárosát, amennyiben Ukrajna megpróbálja megakadályozni a Nagy Honvédő Háború emlékére tervezett ünnepségek megtartását.
Bejelentette Zelenszkij: erre fogják használni az EU-s hitel első részletét
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az örményországi Jerevánban tartott csúcstalálkozón új védelmi csomagokról és a dróngyártás felgyorsított finanszírozásáról állapodott meg partnereivel - jelentette az Ukrinform. Zelenszkij egyúttal sürgette az EU 90 milliárd eurós hitelprogramja első részletének folyósítását, illetve közölte: megállapodás született arról, hogy ezt az első részletet drónokra és elektronikai hadviselési eszközökre fordítják.
Megszólalt Zelenszkij a tűzszünetről
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn elutasította és komolytalannak nevezte az egynapos tűzszünet ötletét az orosz-ukrán háborúban. Hangsúlyozta, hogy Kijevhez eddig semmilyen hivatalos javaslat nem érkezett az üggyel kapcsolatban - írja a Reuters.
Hatalmas a lebukás Ukrajnában: kiderült, mivel trükköztek a behívó elől menekülők
Az ukrán hatóságok számos házkutatást tartottak tizenhat régióban jelenlegi és korábbi toborzótiszteknél, mert korrupciós bűncselekmények elkövetésével gyanúsítják őket - közölte a rendőrség hétfőn.
Hiába az olajárrobbanás, az ukrán dróncsapások óriási lyukat ütnek az orosz gazdaságon
A magas globális olajárak ellenére sem gyorsul idén az orosz gazdaság növekedése. Az ukrán dróncsapások és az újabb nyugati szankciók ugyanis jelentősen visszavetik a kőolajtermelést és az exportot – közölte hétfőn a kormányhoz közel álló CMAKP elemzőközpont.
Zelenszkij: várjuk a következő béketárgyalási fordulót
A lengyel miniszterelnökkel folytatott találkozó során tájékoztattam Donald Tuskot az igazságos béke elérését célzó tárgyalásokról. Hosszú távú tűzszünetre, kiszámítható biztonságra és tartós békére van szükségünk. Készen állunk a háromoldalú tárgyalások következő fordulójára is
- közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en, miután Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel találkozott Jerevánban.
Zelenszkij hozzátette: megvitatták továbbá az Ukrán Újjáépítési Konferenciát és a jószomszédi kapcsolatokat a térségben.
Hálás vagyok Lengyelország Ukrajna európai integrációjához nyújtott támogatásáért. Reméljük, hogy a közeljövőben megnyílnak az EU-csatlakozáshoz szükséges tárgyalási klaszterek
- írta az ukrán államfő.
Nőtt a halálos áldozatok száma Merefában
Hatra emelkedett a harkivi régióban fekvő Merefára mért orosz csapás áldozatainak száma, miután egy 68 éves férfi meghalt a kórházban - jelentette be Oleh Szinyehubov, a régió katonai közigazgatási vezetője.
Tájékoztatása szerint a sérültek száma 31-re emelkedett.
Az orvosok egy 2 éves kisfiút is kezeltek, az ő állapota kielégítő.
(Ukrinform)
Orbán Viktor volt szövetségese közös képpel üzent Magyar Péternek: "a három testőr vár a negyedikre!"
A Visegrádi Négyek, azaz Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia együttműködésének "újjászületését" szorgalmazta Robert Fico szlovák miniszterelnök Jerevánban hétfőn.
Gyűjtik a szennyezéket az ukránok által megsorozott Tuapszében
Hétfőre a Fekete-tenger partján fekvő Tuapszéban, ahol ukrán dróncsapások április 16. óta négy alkalommal okoztak tüzet az olajlétesítményekben, a mentőalakulatok 17 ezer köbméter kiömlött fűtőolajat, valamint szennyezett talajt és vizet gyűjtöttek össze és szállítottak el. Ebből több mint 1800 köbmétert az elmúlt 24 órában. Magában a városban önkéntesek bevonásával takarítják a közterületeket.
(MTI)
Egyszerre csapott az asztalra a két európai elnök: ne csak arról beszéljünk, hogy tőlünk mi kell Ukrajnának!
A jövőben is Oroszország fogja jelenteni a legnagyobb biztonsági kihívást Európa számára, függetlenül attól, hogyan végződik az ukrajnai konfliktus - állapította meg közösen a cseh és a finn elnök hétfői tárgyalásain Prágában.
Kimondta az európai vezető: Zelenszkij egyetlen országra bízná, hogy "gondoskodjon" Magyar Péterről
Kijev arra számít, hogy Lengyelország segít a magyar-ukrán kapcsolatok újraindításában - jelentette ki Donald Tusk lengyel kormányfő hétfői sajtóértekezletén, miután tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel Jerevánban.
Oroszország intenzív támadás alatt
A nap folyamán több komoly támadás is érte Ukrajna felől Oroszországot, az állami médiában megjelenő jelentések szerint
- Belgorodban egy ember meghalt és heten megsérültek egy dróntámadás miatt,
- Brjanszkban Demjanki és Miratorg térségében összesen kilencen sérültek meg egy MLRS-csapás miatt,
- a védelmi minisztérium jelentése szerint Moszkvát az elmúlt két napban összesen 26 drón támadta meg - állításuk szerint a légvédelem tökéletesen működik, viszont a drónok "lezuhanó roncsai" károkat okoztak a városban.
Előléptette Putyin a bucsai mészárost
Alekszander Csaiko tábornok vezetette az orosz "keleti műveleti csoportot," azt az alakulatot, amely Kijev meghódításáért lett volna felelős 2022-ben, hozzájuk kötik a bucsai mészárlást és más, Kijev környékén elkövetett háborús bűncselekményeket is - írta meg az RBK.
Csaiko tábornokot az orosz légierő élére nevezték most ki.
Újabb orosz vezető megy börtönbe
Szergej Abelcev, az orosz Liberális Demokrata Párt (LDPR) volt vezetője sok más orosz vezetőhöz hasonlóan korrupció vádjával néz szembe, az ügyészség nyolc év börtönt és egymillió rubel pénzbírságot kért rá.
Egyébként annak ellenére, hogy az LDPR elnevezésében libeárlis párt, ideológiai síkon egy nacionalista, bizonyos kérdésekben kifejezetten radikális jobboldali pártról van szó, amely a lényegi kérdésekben teljes mértékben egy síkon mozog Putyin pártjával.
Rendkívüli intézkedések az orosz parádé előtt
Az orosz hatóságok nagy mértékben korlátozzák a kommunikációs eszközöket Moszkvában május 5 és május 9 közt - írják orosz lapok.
Moszkvában a megadott időszakban
- teljesen lekapcsolják a mobilinternetet,
- az SMS-szolgáltatások elérhetetlenek lesznek,
- kikapcsolják a "fehér zónákat" - azokat a régiókat, ahol eddig minden kommunikációs eszköz működött.
Az intézkedés célja, hogy meggátolját Ukrajnát egy sikeres, győzelmi napi parádé elleni dróntámadásban.
Orosz kémeket fogtak Ausztriában
Kémkedés gyanúja miatt kiutasították Ausztriából Oroszország bécsi nagykövetségének három munkatársát - erősítette meg hétfőn az osztrák külügyminisztérium az ORF közszolgálati televízió vasárnap esti értesülését.
A tárca közölte: a három diplomata már el is hagyta az országot. Oroszország Bécsben fenntartott létesítményeit arra használják, hogy kémkedést folytassanak az Ausztriában működő nemzetközi szervezeteknél - tette hozzá az osztrák külügyminisztérium.
Az ORF értesülése szerint a szóban forgó orosz diplomaták nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos információkat gyűjtöttek egyrészt az orosz nagykövetség, illetve az orosz nagyköveti rezidencia területén működő műholdas berendezések segédletével.
Beate Meinl-Reisinger tárcavezető közölte: a kémkedés biztonsági problémát jelent Ausztria számára.
Elfogadhatatlan, hogy a diplomáciai mentességet hírszerzésre használják fel. Emiatt az osztrák kormány szigorítja a kémkedésre vonatkozó jogszabályokat"
- közölte.
A jelenlegi szabályozás szerint egy külföldi titkosszolgálat Ausztriában végzett kémkedési tevékenysége csak abban az esetben büntethető, ha az osztrák érdekeket sért. Ezt most olyan paragrafusokkal akarják egészíteni, amelyek nemzetközi szervezeteknek, például az Európai Uniónak vagy ENSZ-nek is védelmet nyújtanának a kémkedéssel szemben.
(MTI)
Megindult a folyamat, ami a múltban világháborúkhoz vezetett – Min múlhat, hogy ez most máshogy lesz?
A tavalyi évben a globális katonai kiadások elérték a 2887 milliárd dollárt a Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI) legújabb jelentése szerint. Mindez azt jelenti, hogy a Szovjetunió összeomlása után kialakult és az elmúlt évtizedeket meghatározó, alapvetően békés globális biztonsági architektúra a szemünk előtt rendeződik át. Soha a történelemben nem költöttünk még ennyit fegyverkezésre, mint most, még reálértéken átszámolva sem. Ráadásul mindez egy jól beazonosítható folyamat része: globális katonai kiadások egyhuzamban már 11. éve növekednek tovább. A kérdés, hogy ténylegesen mennyire kell tartanunk ettől a fegyverkezési folyamattól: világháború felé haladunk, vagy a világ működésének egyfajta természetes hullámzását látjuk?
Újabb orosz hadiipari vezető került őrizetbe
Immáron a sokadik hadiipari vezetőt vették őrizetbe Oroszország hatóságai - a vád most is, mint máskor, korrupció.
Alexander Gavrilov, a ballisztikus rakétákat, cirkálórakétákat gyártó Kraszmas vállalat vezérigazgatója került rácsok mögé.
(TASZSZ)
Oroszország cserben hagyja a hadseregbe csatlakozó külföldieket
Oroszország soha nem szokta kérni Ukrajnától a foglyul ejtett külföldi állampolgárok szabadon bocsátását, még fogolycserék során sem - állítja Bohdan Ohrimenkó ukrán fogolykoordinációs vezető.
Azt mondja: Kijevnek "meg kell győznie Oroszországot," hogy vegyék vissza az orosz hadseregben harcoló külföldi foglyokat, mert Moszkvát nem érdeki a sorsuk.
Megemlítette: kivételt képeznek ez alól az orosz hadseregben harcoló észak-koreai állampolgárok, akiknek kiadását kétszer is kérte már Moszkva.
(Ukrinform)
Bejelentette Zelenszkij: megcsinálják, amitől Putyin retteg – Benézhetnek a drónok az orosz győzelmi parádéra
Lehet, hogy Ukrajna tényleg megtámadja a május 9-ei, győzelmi napi parádét Moszkvában – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ma délelőtt.
Megtámadta Oroszország Merefát: ballisztikus rakétákat lőttek ki - Sokan meghaltak
Súlyos ballisztikus rakétatámadás érte a harkivi Merefa városát Ukrajnában – legalább négy ember meghalt és 16-an megsérültek – írja az ukrán RBK.
Hírszerzési jelentés: komolyan retteg Putyin, hogy megöli közeli barátja - Meg is nevezték, ki lehet az elkövető
Vlagyimir Putyin orosz vezető egyre jobban tart egy esetleges merénylettől és puccskísérlettől – derül ki egy uniós tagállam hírszerzési jelentéséből, amelyet a iStories nevű orosz ellenzéki oknyomozó portál szerzett meg. A dokumentum szerint a Kremlben 2026 márciusa óta fokozott készültségben van egy esetleges belviszály kockázata miatt.
Váratlan fordulat a háborúban: kiszivárgott Trump terve, fájdalmas döntésre kényszeríthetik Ukrajnát
Az Egyesült Államok újabb nyomásgyakorlásra készül - ezúttal Ukrajnával szemben -, annak érdekében, hogy a háborút minél gyorsabban lezárják - tudta meg a RBK kijevi kormányzati forrásokból.
Megnyílt Putyinnak az ablak, hogy támadást indítson az EU-tagállamok ellen – riadót fújtak a politikusok és elemzők
Európai védelmi tisztviselők és politikusok szerint Oroszország a következő egy-két évben kedvező időablakot láthat a NATO egységének próbára tételére, mivel az Egyesült Államok visszahúzódik Európából, miközben az EU katonai kapacitásainak megerősítése még évekre van. Bár teljes körű orosz támadást nem tartanak valószínűnek, korlátozott, szándékosan kétértelmű akciók – drónműveletek, balti-tengeri incidensek vagy infrastruktúra elleni provokációk – révén Moszkva megoszthatná a szövetséget a NATO kollektív védelmi 5. cikkének alkalmazásáról. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy Washington megkezdte csapatai kivonását Németországból, és további európai csapatcsökkentéseket helyezett kilátásba. Az európai országok között ugyanakkor nincs egység az orosz fenyegetés súlyosságának megítélésében.
Állítólag betörtek az oroszok Limanba
Az orosz katonák betörtek az Észak-Donyeckben található Limanba (orosz név: Krasznij Liman), a város belső területein dúlnak már a harcok - állítja ezt Gyenisz Pusilin, a "Donyecki Népköztársaság" nevű orosz szakadár szervezet vezetője.
Ukrán térképeken, jelentésekben egyelőre ez az előretörés nem látható.
Őszinte vallomás jött Oroszországból: igen, most már elkezdtek fájni a szankciók
Az orosz cégek növekvő arányban panaszkodnak a nyugati szankciók negatív hatásáraira, és kevésbé az emelkedő költségvetési terhekre - áll abban a jelentésben, amit az Orosz Iparosok és Vállalkozók Szövetsége készített a gazdaság és a vállalati tevékenység első negyedévi állapotáról.
Videómontázs az orosz légvédelem elleni csapásokról
Áprilisban 38 orosz légvédelmi rendszert (és radart) semmisítettek meg az ukrán drónerők, a támadásokról és a megsemmisített eszközök típusfelosztásáról videót tett közzé az ukrán haderő.
Ukraine says its drone forces struck 38 Russian air defense targets in April—worth about $1.1 billion—including systems like Tor, Buk, and Pantsir, plus radars and electronic warfare units. The goal is to weaken (blind) Russian defenses and open paths for deeper attacks on… pic.twitter.com/aBRrxeKaEX https://t.co/aBRrxeKaEX— Clash Report (@clashreport) May 3, 2026
Jönnek a jelentések a frontról
Elkezdtek jönni a reggeli katonai jelentések orosz és ukrán oldalról egyaránt - eddig annyit tudni, hogy Herszon és Zaporizzsja városok térségét érték komolyabb orosz csapások.
Herszonban egy ember meghalt és 12-en megsérültek az orosz erők támadásai miatt 24 órán belül.
Tárgyalás volt az amerikai csapatok jelenlétéről
Karol Nawrocki lengyel és Donald Trump amerikai elnök szerdán telefonon tárgyalt az amerikai csapatok európai jelenlétének kilátásairól - áll a lengyel elnöki hivatal hétfő hajnali közleményében.
A dokumentum szerint vasárnap Karol Nawrocki lengyel államfő telefonbeszélgetést folytatott Donald Trump amerikai elnökkel. A beszélgetés témája az amerikai csapatok európai jelenlét volt.
Szombaton Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter ötezer amerikai katona kivonását rendelte el Németországból. Sean Parnell, az amerikai hadügyminisztérium szóvivője a hétvégén pedig azt mondta, hogy a csapatkivonás várhatóan hat-tizenkét hónapon belül befejeződik.
Amerikai hivatalos adatok szerint Németországban mintegy 38 ezer amerikai katona állomásozik, ami az amerikai erők legnagyobb kontingense Európában.
(MTI)
Egyértelmű üzenetet küldött Zelenszkij: nincs biztonságban Putyin győzelmi parádéja
Az ukrán drónerők megtámadták ma hajnalban Moszkvát – írja az RBK hírportál.
Nagy-Britannia is beszáll az ukrán gigahitelbe
Nagy-Britannia tárgyalásokat kezd az Európai Unióval (EU) arról a szándékáról, hogy csatlakozna az Ukrajna számára összeállított 90 milliárd eurós uniós hitelcsomaghoz.
A Downing Street tájékoztatása szerint Keir Starmer brit miniszterelnök a kezdeményezést az Európai Politikai Közösség (EPC) hétfőn kezdődő jereváni csúcsértekezletén terjeszti elő.
A londoni miniszterelnöki hivatal beszámolója szerint Starmer az EPC-csúcson hivatalosan is bejelenti, hogy London az EU-val közösen kívánja biztosítani olyan létfontosságú hadfelszerelések szállítását, amelyekre Ukrajnának szüksége van az ellentámadás folytatásához és szuverén területeinek visszaszerzéséhez.
A brit kormányfő londoni hivatala közölte azt is, hogy Nagy-Britannia a Kijevnek nyújtandó uniós pénzügyi segítség támogatása mellett a héten várhatóan újabb olyan szankciócsomagot is bejelent orosz vállalatok ellen, amelynek célja az orosz katonai beszállítói hálózat működésének akadályozása és így Oroszország katonai kapacitásainak további gyengítése.
(MTI)
Támadás érte Moszkvát, súlyos támadás alatt Dobropillija - Híreink az ukrán frontról hétfőn
