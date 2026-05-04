Súlyosan megfenyegette Moszkva Kijevet, gyorsan jött is a reakció - Híreink az ukrán frontról hétfőn

A lengyel miniszterelnökkel folytatott találkozó során tájékoztattam Donald Tuskot az igazságos béke elérését célzó tárgyalásokról. Hosszú távú tűzszünetre, kiszámítható biztonságra és tartós békére van szükségünk. Készen állunk a háromoldalú tárgyalások következő fordulójára is

- közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en, miután Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel találkozott Jerevánban.

Zelenszkij hozzátette: megvitatták továbbá az Ukrán Újjáépítési Konferenciát és a jószomszédi kapcsolatokat a térségben.

Hálás vagyok Lengyelország Ukrajna európai integrációjához nyújtott támogatásáért. Reméljük, hogy a közeljövőben megnyílnak az EU-csatlakozáshoz szükséges tárgyalási klaszterek

- írta az ukrán államfő.